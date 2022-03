Moerse Boys verlengt succesreeks met zege in Limburg en staat boven de streep

Drie van de laatste vier wedstrijden werden gewonnen. In het Limburgse Nuth kreeg de succesreeks een vervolg, waardoor Moerse Boys nu de veilige twaalfde plek bezet in de hoofdklasse B (de nummers 13 en 14 spelen nacompetitie).

,,Dit is lekker. Dit hadden we een paar weken geleden alleen maar kunnen hopen”, jubelde trainer Jurgen Arnouts over de vorm waarin zijn ploeg verkeert. Tegen Minor begon Moerse Boys niet goed. ,,We kwamen na een paar minuten achter door een te korte terugspeelbal. Daarna hebben zij nog een kopkans gehad in de tiende minuut. Maar vervolgens zijn we de hele wedstrijd de baas geweest.”