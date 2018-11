Moerse Boys toont veerkracht en rekent af met koploper

Een wereld van verschil in beide helften bij Dosko - Spartaan’20. Het publiek bleef in de kou achter tijdens de eerste 45 minuten van de wedstrijd. Op slag van rust kopte Spartaan'20-spits Schoop tegendraads tegen de lat. Niet veel later was het wel raak voor Spartaan'20. Schoop werd gelanceerd en kon op tijd de 0-1 binnenschuiven.

Na rust was er een heel ander wedstrijdbeeld in Bergen op Zoom. Een kansenregen in het eerste kwartier na rust leverde nog geen doelpunten op door een uitstekende spelende doelman van Spartaan'20. In de 65ste was het alsnog raak. Een voorzet vanaf rechts miste iedereen op Max Geers na. De linksback van Dosko lepelde de bal over de kansloze doelman uit Rotterdam: 1-1.