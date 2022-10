Moerse Boys ten onder: ‘Het was een matige wedstrijd, op een matig veld, met een nog matigere uitslag’

Vierde divisieEen tripje naar de Achterhoek heeft geen punten opgeleverd voor Moerse Boys. Vorige week pakte de ploeg de eerste zege van het seizoen, maar de euforie in Klein-Zundert werd niet met een week verlengd. Sportclub Silvolde was met 2-1 te sterk en Moerse Boys-trainer Jurgen Arnouts was duidelijk na afloop: ,,Het was een matige wedstrijd, op een matig veld, met een nog matigere uitslag.”

In de eerste helft bleven de grote kansen bij beide ploegen nog uit. Met een 0-0 stand bij rust, was er nog goede hoop op een betere tweede helft bij de ploeg uit Klein-Zundert. Een snel doelpunt na rust van Sportclub Silvolde gooide roet in het eten bij de ploeg van Arnouts.

Hopen op meer

,,In de eerste helft gebeurde er weinig en beide ploegen kwamen niet tot kansen. Na rust werd het 2-0 en leek het gespeeld. Uit het niks maken we dan nog een aansluitingstreffer na een lange bal. Daardoor krijg je toch nog even hoop op meer. We hebben nog van alles geprobeerd met een slotoffensief, maar zelfs toen kwamen we niet aan kansen.”

,,Een gelijkspel had een beter gevoel gegeven, maar het was van onze kant gewoon geen goede wedstrijd. Het was dan ook een groot contrast met onze overwinning van vorige week. Het was tegen deze tegenstander niet onmogelijk om punten te pakken en daarmee hadden we onszelf wat meer lucht kunnen geven in het vervolg van de competitie. Een gelijkspel was vandaag alleen niet verdiend geweest.”

Na een wedstrijd op een slechte grasmat in Silvolde kijkt Arnouts wel weer snel vooruit naar volgende week: ,,Dan spelen we gewoon weer thuis op ons eigen veld.” Het is inmiddels geen geheim meer dat Moerse Boys op het eigen sportpark altijd iets extra's kan brengen.

Silvolde - Moerse Boys 2-1 (0-0). 1-0 Roel Gebbinck, Jorn Eijkelkamp, 2-1 Daan van den Broek.