Moerse Boys ten onder bij Unitas, dubbelslag Idabdelhay voor Halsteren tegen Juliana'31

Unitas - Moerse Boys 3-1 (1-1).

De koploper van de hoofdklasse B kwam al na tien minuten op voorsprong in eigen huis. Door een curieus eigen doelpunt na miscommunicatie in de Gorinchemse defensie werd de stand nog voor rust gelijk getrokken. Moerse Boys kreeg in de laatste minuten voor rust zelfs nog de grootste kansen om op voorsprong te komen.

Na ongeveer een uur spelen leverde Bredanaar Jay Jay Meierdres zijn twee assist van de dag af, Pascal van Delden was de afmaker. Yevghenni Marceli zette de 3-1 op het scorebord.

Baronie - Longa'30 2-1 (0-1).

35 minuten duurde het tot de bezoekers de 0-1 konden binnenprikken: Bram Wopereis was de gevierde man. Het was tevens de ruststand. In de tweede helft stelde Baronie orde op zaken door goals van Jorik Mijnhijmer en Sander Wirix. David Vermeulen maakte er 3-1 van. Domper op de zege was het uitvallen van zowel Moustafa Mohammad als Mitchell van der Stappen.

Juliana'31 - Halsteren 1-4 (1-2).