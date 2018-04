Moerse Boys stevent af op titel, Madese Boys scoort er drie tegen Cluzona

MOC'17-Moerse Boys 0-6 (0-2) 0-1 Daan van den Broek, 0-2 Mark Foesenek, 0-3 Daan van den Broek, 0-4 Pim Goossens, 0-5 Rick Mol, 0-6 Mitchel van Overveld.

,,De uitslag is duidelijk lijkt me," zei Jurgen Arnouts, trainer van Moerse Boys, ,,Het geeft een goede afspiegeling van de krachtsverhoudingen weer." Arnouts: "We moeten met de voetjes op de grond blijven, maar dit is wel weer een grote stap richting de titel."

Rijen-Uno Animo 0-1 (0-1) 0-1 Kobus Boons.

Rijen-trainer Max Raeven sprak van 'een enorme domper'. ,,Vlak voor rust krijg je de 0-1 tegen terwijl je de wedstrijd volledig onder controle had", zei hij. ,,Over de inzet kan ik alleen maar tevreden zijn, over de uitvoering niet."

SCO-VOAB 2-2 (0-1) 0-1 Joran Beerens, 1-1 Tarik Zaryouh, 1-2 VOAB, 2-2 Jonathan Yuya.

,,Ik ben drie jaar ouder geworden", zei Dion Schuurmans, trainer van SCO. ,,Al met al hebben we er het maximale uitgehaald tegen een tegenstander die vaker de bal had."

Zundert-Zeelandia Middelburg 1-2 (0-0) 0-1 Dennis Kovacevic, 0-2 Levi Momburg, 1-2 Dennis Verheijen.

Zundert-trainer Ger Musters voelde zich bestolen. ,,Zij krijgen een rode kaart en vervolgens gaat de scheids de zaak compenseren door een volledig onterechte strafschop te geven," zei hij. ,,Dat zette de wedstrijd volledig op zijn kop."

Beek Vooruit-Kruisland 4-1 (3-0) 1-0 Loek Schalk, 2-0 Wesley van Oers, 3-0 L. Schalk, 4-0 Joost Schalk, 4-1 Romano Denneboom.

,,Een regelmatige overwinning," vond Beek Vooruit-trainer Arno Gabriëls. Bij Beek Vooruit waren de Schalkjes weer op dreef. Ex-international Romano Denneboom mocht de eer voor Kruisland redden.

Madese Boys - Cluzona 3-0 (2-0) 1-0 Hovsep Manukjan, 2-0 Bjorn de Bruijn, 3-0 Manukjan.

Het duel op Sportpark De Schietberg was een belangrijke in de strijd om de derde plaats, hoogstwaarschijnlijk rechtgevend op deelname aan de nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse. Dit omdat de nummer twee, Sarto, al in het bezit is van een periode en Moerse Boys moeiteloos lijkt af te stevenen op het kampioenschap. De tweestrijd werd overduidelijk gewonnen door thuisploeg Madese Boys.