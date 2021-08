Moerse Boys-spits Goossens wil minstens vijftien doelpunten maken: ‘Waar wedden we om?’

De Thuisblijvers Bollaart weet hoe het is om te scoren in een finale: ‘Je voelt de adrenaline door je hele lichaam’

10 juli Je land vertegenwoordigen op een EK. Het is iets waar de spelers van de amateurclubs in West-Brabant vooralsnog alleen van kunnen dromen. Wat zij wel kunnen, is de boel analyseren. Hoe beleven zij het EK? Met in aflevering 12: Jordy Bollaart, die met Unitas’30 liefst vijf finales speelde.