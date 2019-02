Moerse Boys slaat gaatje, hattrick Kruf bij winnend Dosko

Voor rust had koploper De Moer het niet makkelijk tegen GLZ. Ook in de tweede helft ging het aanvankelijk niet goed. Na 55 minuten nam de bezoekende ploeg de leiding na een vlijmscherpe counter: 0-1. Vijf minuten later trok Moerse Boys de stand recht. Cas van den Broek schilderde de bal in de verre kruising: 1-1. Enkele minuten voor tijd deelde de ploeg in het oranje de genadeklap uit. Invaller Mitchel van Overveld kreeg de bal bij Marvin de Beer. De voorzet van de linkspoot werd door Pim Goossens tot doelpunt gepromoveerd. Dat VOC en DHC punten morsten maakte de zondag nog mooier. De koploper heeft nu een voorsprong van vier punten op naaste belager VUC.