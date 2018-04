Moerse Boys rekent af met Zundert: 10 illustrerende plaatjes

Zaterdag 4C Vrederust zet zegereeks voort, Halsteren stapje dichter bij titel

7 april De spelers die na de winterstop Vrederust zijn komen versterken, drukken nadrukkelijk hun stempel op de tweede competitiehelft. De uiterst zwakke formatie van Eric van de Watering is veranderd in een ploeg die door elke tegenstander in 4B wordt gevreesd. Tegen Spui zette Vrederust de zegereeks voort. Het werd 2-5.