Moerse Boys neemt genoegen met puntje na zaterdagavondderby: ‘Geen recht op meer’

,,Mannen, we hebben nu al net zoveel punten als vorig seizoen rond carnaval!” Dat was de eerste kreet die uit de kleedkamer van Moerse Boys klonk na het zwaarbevochten gelijkspel tegen Halsteren. Trainer Jurgen Arnouts kan daar na de wedstrijd wel om lachen. ,,Ik had vooraf al aangegeven bij de spelers dat het leuk zou zijn als we na één wedstrijd al meer punten hadden dan vorig jaar. Dat is helaas niet gelukt, maar we zijn tevreden met dit punt. We wisten van tevoren dat Halsteren een goed voetballende ploeg is die om de bovenste plekken mee wil doen. We wilden het ze aan de bal moeilijk maken om te voetballen, maar slaagden daar over de hele wedstrijd gezien niet goed in.”