Moerse Boys nadert Sarto, Cluzona verslaat Kruisland

Rijen-Sarto 4-2 (1-1) 1-0 Freek Trommelen, 1-1 Tim Dominicus, 2-1 Trommelen, 3-1 en 4-1 Luc Heestermans, 4-2 Gijs Quispel.

"In de tweede helft hebben we eindelijk weer een ouderwets niveau gehaald," aldus Rijen-trainer Raeven. "Maar we moeten niet te vroeg juichen. Eens kijken of we dit volgende week weer kunnen doorzetten tegen Unitas."

Moerse Boys-Beek Vooruit 4-2 (1-0) 21. Pim Goossens 1-0, 47. Mitchel van Overveld 2-0, 50. Joost Schalk 2-1, 60. Joost Schalk 2-2, 73. Bart Roovers (e.d) 3-2, 85. Daan van den Broek 4-2.

Moerse Boys-trainer Arnouts: "Zoals we er nu voor staan, mag het duidelijk zijn dat we vol voor de titel gaan." Zijn collega, Arno Gabriels, in het verleden zeer succesvol als Moerse Boys-trainer en door de stadionspeaker met alle egards welkom geheten op de Akkermolen: "Zelfs bij de 3-2 krijgen we nog een uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker," zei hij, doelend op de kans die Loek Schalk geboden kreeg door Jorn Sweres.

Madese Boys-Zeelandia Middelburg 2-2 (2-0) 1-0 Richard Ramstijn, 2-0 Ruud van Stokkom, 2-1 Ruben van Winkelhof, 2-2 Levi Mombarg.

Mark Klippel, trainer van Madese Boys, moest toezien dat Zeelandia vlak voor tijd de 2-2 binnenschoot. "Ja, dat was zuur. Maar goed, eigenlijk was de einduitslag terecht," was hij eerlijk. "Nadat we verzuimden de 3-0 te maken, liepen we zelf te ver terug."

SCO-Unitas '30 1-1 (1-1) 1-0 Michiel Rademakres, 1-1 Roman Witting.

"Met de 1-1 zijn we nog heel goed weggekomen," verbloemde SCO-trainer Dion Schuurmans zijn onvrede niet. "Na rust stonden we te slapen, waren we nooit scherp. Het leek wel of de ploeg verlamd was. Het is aan onze doelman Rodney Schrauwen te danken dat we nog een punt overhouden aan dit duel."

Cluzona - Kruisland 2-1 (1-1) _ 6. 1-0 Jeroen Hack, 28. 1-1 Romano Denneboom, 60. 2-1 Ruben Maas.

Na vier opeenvolgende competitiewedstrijden zonder overwinning kon Cluzona gisteren eindelijk weer juichen. De derby tegen Kruisland eindigde in een 2-1 zege voor de Wouwse equipe. De eerste nederlaag dit kalenderjaar voor het team van Natalino Storelli.

MOC '17-Zundert 2-2 (0-0) 1-0 Gerson Pisas, 1-1 Tim Goethals, 2-1 Gaynio Aarts, 2-2 Pisas.

"Heel zuur," zei Zundert-trainer Ger Musters, "dat zij in de allerlaatste seconde nog de 2-2 maken. De tweede helft was voor ons, we hadden ook de controle. Maar MOC pompte de ballen naar voren. Op een enkel moment stonden we niet goed."