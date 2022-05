Moerse Boys moet gewoon weer achterom kijken na nederlaag tegen AWC

,,Op de eerste twintig minuten na was het vandaag gewoon niet goed genoeg”, was de trainer eerlijk. En die periodetitel? ,,Dat is nooit serieus geweest. Ja, als je vandaag had gewonnen, hadden we volgende week over OJC Rosmalen heen kunnen gaan in de stand. Maar nu is Longa’30 gewoon weer een puntje dichterbij gekomen en moeten we zorgen dat dat gat van vijf punten genoeg is.”

Het was een spannend treffen in Wijchen tussen de nummer tien en twaalf, waarin de bezoekers uit Klein-Zundert op voorsprong kwamen. ,,De kleinste man knikt 'm met de kop binnen”, vertelde Arnouts over de 0-1 van Marvin de Beer. ,,We begonnen net zoals de afgelopen weken met veel energie, veel druk naar voren. We konden over de rechterkant goed doorkomen”, was hij tevreden over de start.

Maar vlak na de 0-1 viel de gelijkmaker. ,,Daarna werd het minder bij ons.” AWC kwam op 2-1 en kreeg voor rust nog een dot van een kans op de derde. Na rust schoot Daan van den Broek (weer fit, maar op de bank begonnen) een vrije trap binnen en bracht hij Moerse Boys terug in de wedstrijd.

,,Het momentum lag vervolgens weer bij ons. Maar dat veranderde na de 3-2. Een lage vrije trap werd volgens mijn spelers door de doelman tegen de paal geduwd, maar de grensrechter vond dat het een doelpunt was. Daarna maken ze ook nog 4-2 in de omschakeling.”

In de slotfase werd het toch nog spannend. ,,In de 90ste minuut schoot Cas van den Broek een vrije trap van een meter of 20, 25 in de kruising. Daarna kregen we nog een scrimmage uit een corner, maar hij viel niet goed.”

AWC - Moerse Boys 4-3 (2-1). 0-1 Marvin de Beer, 1-1, 2-1, 2-2 Daan van den Broek, 3-2, 4-2, 4-3 Cas van den Broek.