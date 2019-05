Moerse Boys met goed gevoel nacompetitie in, Rood-Wit sluit seizoen af met overwinning

Amateurvoetbal Overzicht | Unitas'30 en Nieuw Borgvliet pakken de titel, Baronie grijpt naast play-offs

20:35 Unitas'30 is kampioen in de tweede klasse, voor Hoeven is het doek gevallen. Voor hoofdklasser Baronie zit het seizoen erop. Dat en meer in het overzicht.