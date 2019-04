Moerse Boys maakt geen fout tegen Dosko, Rood-Wit krijgt klop van VUC

Moerse Boys - Dosko 3-0 (1-0) 1-0 Rens van Laarhoven, 2-0 en 3-0 (pen.) Daan van den Broek.

,,Uit een corner wat geen corner was scoorde Moerse Boys de 1-0 en de toegekende strafschop was na een overtreding buiten het strafschopgebied”, baalde Dosko-trainer Mart van Bree. ,,Na de 3-0 wilden we wel aandringen, maar toen had het geen zin meer.” Moerse Boys-trainer Jurgen Arnouts vond dat zijn ploeg de hele wedstrijd de bovenliggende ploeg was geweest.