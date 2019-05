Moerse Boys legt zich neer bij ‘nadelig’ besluit KNVB: ‘Maar ons seizoen mag niet als een nachtkaars uitgaan’

Het uit de competitie halen van BMT heeft grote gevolgen voor Moerse Boys. De ploeg uit Klein-Zundert speelde namelijk nog maar één keer tegen de Haagse ploeg, concurrent VOC al twee keer. Dat wil zeggen dat VOC nog drie duels te spelen heeft, Moerse Boys nog maar twee. VOC gaat aan kop met 53 punten uit 21 wedstrijden, Moerse Boys volgt met 52 punten uit 22 wedstrijden. En dus lijkt de titel haast een utopie.

Dat nieuws sloeg in als een bom. Het bestuur van Moerse Boys stuurde daarop een brief naar de KNVB. ,,Daarin stond dat we het terecht vonden dat BMT uit de competitie is gehaald, gezien hetgeen er was gebeurd, maar dat het voor ons alleen nadelige gevolgen heeft, op drie wedstrijden voor het eind. Hetgeen waar het in de sport om gaat, sportiviteit, ergens voor strijden, komt zo in het gedrang. We hebben voorgesteld of alle wedstrijden van BMT in een nederlaag konden worden omgezet óf dat we een beslissingswedstrijd mochten spelen als zou blijken dat de wedstrijd tegen BMT - die nu geschrapt is - beslissend zou zijn geweest.”

Antwoord

Donderdag kwam het antwoord van de bond. ,,Het blijft bij hoe het was. In de reglementen staat onder een bepaald artikelnummer dat dit de gang van zaken is. We hebben nog gekeken of er iets mogelijk was, maar de KNVB handelt volgens de regels. We kunnen niets anders dan ons hierbij neerleggen.”

Dat was niet voor iedereen even gemakkelijk, vertelt de trainer. ,,Het gaat om een stukje onrecht dat je voelt. Daar heb ik zelf wel veel moeite mee, maar iedereen gaat daar anders mee om. We hebben er maar mee te dealen. We hebben er alle energie in gestoken, maar er valt niks te doen.”

Strijdlust