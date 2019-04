Moerse Boys laat koppositie uit handen glippen in Rotterdam, Dosko krijgt oorwassing in eigen huis

zondag 1BMoerse Boys heeft zondagmiddag de eerste nederlaag geleden sinds 30 september geleden. De 3-2 nederlaag bij Spartaan’20 kostte de club meteen de koppositie. Dosko ging in het laatste half uur hard onderuit tegen VOC, dat nu eerste staat.

Spartaan’20 - Moerse Boys 3-2 (0-1) 0-1 Pim Goossens, 1-1, 1-2 Pim Goossens, 2-2 en 3-2. “De eerste helft was goed van onze kant, maar we lieten de mogelijkheden op meer dan 0-1 liggen. Na rust kregen we het lastiger. Bij de 3-2 achterstand waren Rens van Laarhoven en Pim Goossens nog dicht bij de gelijkmaker maar hij viel niet,” aldus trainer Jurgen Arnouts.

Dosko - VOC 1-6 (0-1) 0-1 Yannick Koevermans (pen.), 0-2 Sebastiaan Quispel, 0-3 Koevermans, 1-3 Brian Kruf, 1-4 Quispel, 1-5 Douwe van der Kroft, 1-6 Robert Stout.

,,We hebben een uur heel goed meegedaan”, vond coach Mart van Bree van de thuisclub. ,,Na een discutabele penalty bij de 0-1 viel na een uur de 0-2. Daarna werden we gedwongen het open te gooien waardoor zij in blessuretijd nog uitliepen van 1-3 naar 1-6.”

Olympia - Rood-Wit 2-2 (2-0) 1-0 Tom de Joode, 2-0 Hamza Mehrach, 2-1 Boy van Steen, 2-2 Dennis Jaspers.

Al binnen een minuut viel de 1-0, een klap die de bezoekers voor rust niet te boven kwamen, en zelfs verdubbeld zagen. ,,In de tweede helft hebben we onszelf terug in het duel geknokt wat uiteindelijk een verdiend punt opleverde”, aldus leider André Matthijsen.