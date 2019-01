Moerse Boys krijgt herkansing op periodetitel: restant tegen BMT moet overgespeeld worden

Dat is het oordeel van de aanklager amateurvoetbal. Op 23 december mocht Moerse Boys tien minuten proberen te scoren en zo de periodetitel te pakken. Dat lukte het niet. De 2-2 uit de eerder gespeelde 80 minuten bleef op het bord staan. Maar in dat restant stond dus een niet speelgerechtigde speler op het wedstrijdformulier. Yassin Irzi kreeg namelijk in de tweede speelronde - tegen DHC - een rode kaart en mocht daardoor tegen Moerse Boys (derde speelronde) niet meedoen. Op speeldag drie speelde hij dus niet mee, in verband met zijn schorsing, maar in het restant stond Irzi wel op het veld. Dat is in strijd met de regels.