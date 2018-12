Moerse Boys koploper na ruime zege, hattrick Marijnissen bij Rood-Wit

Al na een half uur stond het in Klein-Zundert 3-0 voor Moerse Boys. Daan van den Broek tikte de eerste binnen met de hak, Marvin de Beer schoot hard de tweede tegen de touwen en Rik Mol trapte de derde in de bovenhoek. De 3-1 viel ook nog voor rust.

In de tweede helft ging Moerse Boys door met doelpunten maken. Pim Goossens zorgde voer de 4-1, Van den Broek maakte er 5-1 van en dankzij een eigen doelpunt werd het ook nog 6-1. Maar het mooiste nieuws kwam pas later: koploper VOC morste punten tegen DHC, waardoor de oranjehemden nu alleen aan kop gaan in 1B.

Rood-Wit

Rood-Wit weet ook weer wat winnen is. En dat dankzij een uitblinkende Thomas Marijnissen. De ex-prof van NAC legde er zondagmiddag drie in tegen hekkensluiter Groeneweg. Na die derde treffer ging het een stuk makkelijker bij de thuisploeg. Na de 3-1 maakte Mamadi Sidibe er nog 4-1 van met een schot in de kruising. Rood-Wit nestelt zich in de middenmoot.