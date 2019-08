Moerse Boys kent prima hoofdklassedebuut en begint met gelijkspel in Uden

Voor Moerse Boys begon het seizoen een dag eerder dan gepland. De wedstrijd tegen UDI’19 was in overleg naar de zaterdag verplaatst, omdat op de eerste zondag van september het Bloemencorso plaatsvindt. Het moest een feestweekend worden, zo stelde aanvoerder Joris Goossens. Eerst drie punten en dan het dorp in.

Het contrast tussen de twee clubs kon haast niet groter. UDI’19 hoort al jaren bij de grootste amateurclubs van het land. Meer dan 1750 leden, achttien seniorenteams en jeugdteams die in de landelijke top spelen. Moerse Boys daarentegen heeft nog niet de helft van dat ledenaantal. UDI’19 speelde sinds het jaar 2000 bijna altijd minimaal hoofdklasse, op een jaartje na. De ploeg uit Klein-Zundert maakte zaterdag voor het eerst kennis met dat niveau.

Ommezwaai

En dat ging meer dan behoorlijk. Sterker nog: als de ploeg van Jurgen Arnouts de eerste helft net zo goed was begonnen als de tweede, dan had het er nog beter uitgezien. Want in het eerste kwartier na rust was Moerse Boys oppermachtig. Fel afjagen, goede combinaties en een aantal kansen. Het begin van de wedstrijd was daarentegen voor de ploeg uit Uden, die al na vijf minuten op 1-0 kwam. Tom Magielse, de keeper van De Moer, zag er niet zeker uit en werd in de lucht geklopt door Sam Wassenberg. De rest van de eerste helft speelde zich af in een laag tempo. Moerse Boys werd niet dreigend, maar stond ook niet onder druk.

Dan het begin van de tweede helft. Ongetwijfeld aangesproken door trainer Arnouts begonnen de bezoekers vlammend. Al na twee minuten ging de bal op de stip. Daan van den Broek ging over de knie en pakte het cadeautje zelf uit: 1-1. Daar bleef het niet bij. Op het uur werd het zelfs - verdiend - 1-2. Jesse Mouws, deze zomer overgekomen van buurman Zundert, bekroonde een fraaie solo langs twee man en de keeper met een treffer.

Remise

De vreugde was van korte duur, want uit een vrije trap kwam UDI’19 langszij. Rick Wouters kopte raak, Magielse was kansloos. De tweede helft was van beduidend hoger niveau. In een open wedstrijd kon de winnende treffer aan beide kanten vallen. Zo waren Mouws, Daan van den Broek en invaller Cas van den Broek (hij was niet fit en begon op de bank) gevaarlijk voor Moerse Boys, maar hield Magielse zijn ploeg drie minuten voor tijd op de been toen een aanvaller voor zijn neus opdook. Een winnende goal zou echter niet meer vallen, zodat het eerste punt in de hoofdklasse voor De Moer een feit werd.