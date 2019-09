Moerse Boys kan prima aarden in nieuw habitat

Als een roofdier een nieuw territorium betreedt, blijft dat niet onopgemerkt. Zomaar aansluiten bij een nieuwe roedel of in de circle of life is er dan niet bij. De gevestigde orde wil meteen weten wat voor vlees het in de kuip heeft. De nieuweling moet zijn plaats afdwingen. Hoogmoed, arrogantie en zelfoverschatting zijn dodelijk, maar bescheidenheid, onzekerheid en een gebrek aan assertiviteit eveneens. Aftasten dus.