Moerse Boys jaagt op plekje in de hoofdklasse: ‘We zijn voor niemand bang’

Op Facebook werd deze week de toon gezet. The Hunt Is On. De jacht is geopend. Moerse Boy is hongerig. Vlissingen komt op bezoek en zal niet nog eens zegevieren, zoals vijf jaar terug. Van Laerhoven is gebrand op een goed resultaat. Al is het maar omdat hij zondag nog geen afscheid wil nemen.



De routinier is bezig aan zijn laatste seizoen. Lichamelijk is het na twee zware knieblessures te zwaar geworden. ,,Twee weken terug heb ik de knoop doorgehakt. Ik heb dit seizoen niet eens de helft van alle wedstrijden gespeeld, maar toch heb ik redelijk wat last gehad. Ook van mijn knie. En over tien jaar wil ik graag nog wat kunnen met die knie. Daarom stop ik na dit seizoen. Maar zondag mag nog niet mijn laatste wedstrijd zijn. Ik wil graag nog drie finales spelen en afsluiten met promotie naar de hoofdklasse.”