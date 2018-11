Moerse Boys jaagt op periodetitel, maar moet zaak rondom gestaakt duel met BMT afwachten

Knock-outfase beker: Baronie en Halsteren stromen in, derby's in Breda en Halderber­ge

5 november De poulefase is achter de rug, het districtsbekertoernooi is toe aan de knock-outfase. Dit weekend staat de tweede ronde op het programma met enkele fraaie affiches. Ook hoofdklassers Baronie en Halsteren stromen nu in.