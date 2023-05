Moerse Boys incasseert weer een domper buiten Klein-Zundert: ‘Was bij rust eigenlijk al gespeeld’

tweede klasse g WHS is op het juiste moment in vorm, maar nog altijd niet veilig: ‘Nog drie finales te gaan’

WHS won het cruciale duel bij laagvlieger Axel met 1-2, dankzij een rake strafschop van Jeremy de Witte in de slotfase. Veel concurrenten boekten ook een positief resultaat, zodat de ploeg van Karl Vergouwen nog steeds niet veilig is. ,,Maar we hebben wel tien punten uit de laatste vier wedstrijden gepakt.’’