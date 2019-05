Moerse Boys in wachtkamer na zege, Rood-Wit krijgt het op de heupen tegen GLZ/Delfshaven en haalt uit

zondag 1BRood-Wit haalde gistermiddag met 6-0 uit tegen GLZ/Delfshaven en heeft daarmee het linkerrijtje in het vizier. Moerse Boys moet hopen dat koploper VOC in de laatste twee wedstrijden vijf punten laat liggen. De titel lijkt daarmee ver weg.

Spartaan’20 - Dosko 4-1 (0-1) 0-1 Jordy Dam, 1-1, 2-1, 3-1 en 4-1 Spartaan’20.

Dosko startte goed en vertaalde dat in de eerste helft in een 0-1 voorsprong. “We hadden nog wat kansjes op meer maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat zij ook wat mogelijkheden kregen,” aldus trainer Mart van Bree. Nadat Spartaan na rust tot twee keer toe snel achter elkaar scoorde was het duel gespeeld. “Jammer, het ging mis nadat de organisatie even weg was na wat wissels”.

Rood-Wit - GLZ/Delfshaven 6-0 (2-0) 1-0 Boy van Steen (pen)., 2-0 en 3-0 Edwin Jaspers, 4-0 Dirck Gijzen, 5-0 Edwin Jaspers, 6-0 Van Steen.

De bezoekers zagen al na een kwartier de doelman rood krijgen nadat deze de doorgebroken Sven Konings neerhaalde. De strafschop was een prooi voor Van Steen. Na rust kwamen de bezoekers er nauwelijks meer aan te pas en liep de thuisclub ver uit. “Nu VELO en Zwervers nog kloppen en we eindigen in de linkerrij,” keek trainer Jack Sweres vooruit.

Moerse Boys - DHC 3-1 (2-1). 3. Daan van den Broek 1-0, 25. Pim Goossens 2-0, 45. Jordy Brouwer 2-1, 90. Rik Mol 3-1.

,,Zeer content met de 3-1 zege op een uitstekende tegenstander", was de eerste reactie van Moerse Boys-trainer Jurgen Arnouts. ,,Na de enorme domper die we te verwerken kregen hebben we als team afgesproken dat we maar op één manier konden reageren, op het veld met onze voeten. Dat hebben we gedaan”.

Door slim momenten te kiezen van druk zetten werd tegenstander DHC de fout in gedwongen. Dat gebeurde al na drie minuten. Pim Goossens ontfutselde rechtsback Thomas Aangenendt eenvoudig de bal, zag Daan van den Broek enkele meters verderop volledig vrij staan wat meteen de 1-0 betekende.

Nadat Goossens in de 24ste minuut nog werd teruggefloten voor buitenspel, was het een minuut later wel raak. Dit keer ontfutselde Daan van den Broek de bal om de treffer te gunnen aan Goossens. Een keurige actie van DHC-spits Jordy Brouwer (ex-Liverpool en ADO Den Haag, red.) op slag van rust bracht de spanning weer terug in de wedstrijd. Brouwer krulde de bal prachtig achter Tom Magielse, hield de bezoekers in de wedstrijd.

Na rust was het opnieuw de thuisclub die aanvankelijk aanspraak maakte op een treffer. Het slotakkoord was in blessuretijd voor de thuisclub. Een messcherpe counter werd door Goossens op de lat gekopt, waarna Rik Mol de rebound benutte.