Moerse Boys-icoon neemt afscheid na 12 jaar: ‘Ik denk dat ik dat wel voel, het is niet zomaar iets, hè?

Daems is een harde werker. Op en naast het veld. Hij werkt in de boomkwekerij die hij leidt samen met zijn vader. De hele dag in de weer. Zes dagen in de week. Nooit stilzitten. ,,Ik werk er al vanaf mijn zestiende. Ik had twee dromen: profvoetballer worden of boomkweker. Als ik er eentje haal, dan is het goed, toch? Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt.”