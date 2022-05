Moerse Boys heeft handhaving binnen handbereik dankzij scorende Van den Broek-broers

hoofdklasse BEen knappe en cruciale driepunter voor Moerse Boys. De ploeg uit Klein-Zundert versloeg nummer drie Orion thuis met 2-1 en heel dicht bij handhaving in de hoofdklasse.

,,Twee minuten voor tijd dachten we dat handhaving officieel was”, gaf trainer Jurgen Arnouts aan. ,,Maar Longa scoorde nog laat in de wedstrijd, dus blijft het gat nu zes punten (met nog twee duels). Des te belangrijker is onze overwinning”, gaat hij verder.

Het kan alleen nog misgaan als Moerse Boys twee keer verliest en concurrent Longa’30 en aan het doelsaldo gaat werken. ,,Het ziet er rooskleurig uit. Een puntje is genoeg in principe. Op 6 maart stonden we op één punt, nu zijn we zo goed als veilig. Even doorpakken nog.”

Thuis tegen Orion was het een ‘echt voetbalgevecht’ volgens de trainer van Moerse Boys. Hij zag zijn ploeg moeizaam starten. ,,We hadden moeite met hun rechterkant. Dat was even overleven.” Na een minuut of twintig kwam Moerse Boys beter in de wedstrijd en vlak voor rust viel de 1-0. ,,Joris (Goossens) dribbelt in, lepelt de bal op zijn verjaardag voor en Cas van den Broek scoort met een volley.”

Uit een afgeslagen voorzet kwam Orion terug in de wedstrijd. ,,Vervolgens kregen ze ook nog de kans op de 1-2.” Maar Moerse Boys kwam goed weg en nam zelf brutaal de leiding. Een corner kwam voor de voeten van Bart van den Broek (broer van Cas) en die schoot binnen. ,,Een mooie teamprestatie, de handjes gingen op elkaar na de wedstrijd”, was trainer Arnouts tevreden.

Zondag speelt de ploeg van Arnouts thuis tegen Halsteren en kan een nieuw seizoen in de hoofdklasse veiliggesteld worden. Traditiegetrouw organiseert Moerse Boys rondom de laatste thuiswedstrijd van het seizoen een groot feest. ,,Handhaving zou dat feest een mooie boost geven.”

Moerse Boys - Orion 2-1 (1-0). 1-0 Cas van den Broek, 2-1 Bart van den Broek