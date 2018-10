Moerse Boys heeft aan een helft genoeg tegen VUC, Dosko verslikt zich in hekkensluiter

zondag 4C Uitsteken­de generale voor Be Ready, RFC vernedert Raamsdonk

21:39 Met drie doelpunten waren Kevin Koppelaar en Mitchell de Rooij belangrijk voor VCW en Right Oh. Be Ready omzeilde met een 2-3-overwinning op WDS’19 een lastige klip. Zondag komt nummer twee Terheijden op bezoek in Hank.