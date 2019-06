Moerse Boys grote winnaar BN DeStem VoetbalAwards 2019

Een bomvolle kantine van VV Hoeven was vrijdagavond het decor van de achtste editie van de BN DeStem VoetbalAwards. Grote winnaar was Moerse Boys. De stuntploeg ging er met twee erkenningen vandoor. Verder vielen Jurriaan van Poelje en OVV’67 in de prijzen.

Als eerst werd Ruben Maas naar het podium geroepen. Hij was de enige die al wist dat hij er met een prijs vandoor zou gaan. Maas kroonde zich namelijk tot winnaar van de Zilveren Schoen. De tweede keer al dat hij dit flikte. 32 goals maakte de Wouwse topscorer dit seizoen, goed voor 48 punten. Een geweldige prestatie in de tweede klasse. Loek Schalk, spits van Beek Vooruit, vormde lang een gevaar voor Ruben Maas maar naar mate het einde van de competitie in zicht kwam, nam de Cluzona-spits afstand. Schalk is de nummer twee, gevolgd door Roman Witting (Unitas’30) die het trio completeert.

Dan was het de beurt aan de trainers. Daar viel dus Jurriaan van Poelje in de prijzen. Hij bracht Baronie terug naar de top van de hoofdklasse, stond een lange tijd aan kop, eindigde weliswaar zonder concrete prijs, maar hield zijn ploeg bijeen in financieel moeilijke tijden. Van Poelje is de opvolger van Eric Koenraads, die vorig jaar de prijs namens Hoeven in de wacht sleepte.

Daan van den Broek volgde Arien Pietersma op als Speler van het Jaar. Van den Broek was als tweebenige aanvallende middenvelder weer onmisbaar voor stuntploeg Moerse Boys. Ook in de kwartfinale van de nacompetitie nam hij weer een treffer voor zijn rekening. Scoort hij niet, dan geeft hij wel aan. De 25-jarige speler kwam sinds zijn debuut in de hoofdmacht al tot meer dan 250 duels.

Volledig scherm Daan van den Broek. © BN De Stem

Vrouwenploeg van het jaar werd OVV’67, de eersteklasser uit Oosteind was met veel aanhang aanwezig in Hoeven, ondanks dat ze zaterdag nog de belangrijkste wedstrijd van het seizoen spelen. Zij staan namelijk in de finale van de districtsbeker tegen derdeklasser Sleeuwijk in Vlijmen.