Moerse Boys één van de acht nieuwe tegenstanders voor Baronie en Halsteren in hoofdklasse B

column Ook bij Gemert deed hij wat hij al zo vaak deed: Reinald Boeren kwam, zag en overwon

22 juni De rook van het afgelopen amateurvoetbalseizoen is goed en wel opgetrokken. De kaarten zijn geschud. Promoties en degradaties bekend. Tranen van verdriet én geluk inmiddels opgedroogd. De vedetten uit de regio kunnen op vakantie. Uitrusten en de batterijen opladen aan de costa’s en zich opmaken voor een nieuwe jaargang. Het slot was adembenemend, zowel in positieve als in negatieve zin. Alles zat erin.