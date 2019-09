Moerse Boys drukt gaspedaal niet vol in en lijdt eerste nederlaag in hoofdklasse

,,Vooral in de eerste helft, wat resulteerde in een 3-0 achterstand bij rust. Ik merkte deze week op de training al dat het gaspedaal niet volop ingedrukt bleef, qua scherpte, dat er na twee gelijke spelen een stukje tevredenheid was ingeslopen. Dan breng je vandaag te weinig”, is hij kritisch.

,,Na rust ging het niveau omhoog en komen we uit een vrije trap, binnen gekopt door Pim, op 3-1, maar geven we uit een corner toch weer de 4-1 weg. We kregen nog wel een hoop mogelijkheden”, vervolgt hij.

Voor de derde keer op rij kreeg Moerse Boys een doelpunt tegen in de openingsfase. Tegen UDI’19 al binnen vijf minuten, tegen RKZVC al na een minuut of twee, nu weer binnen vijf minuten. ,,Wat dat is? Iets dat eruit moet. We moeten het niet groter maken dan het is, maar het is toch een stukje scherpte: hoe begin je aan de wedstrijd? Dat mag niet.”