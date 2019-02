Moerse Boys de morele winnaar, Rood-Wit hervindt aansluiting bij middenmoot

Door een benutte penalty in de slotfase bleef Moerse Boys koploper van de eerste klasse. Daan van den Broek was de gevierde man met twee doelpunten voor de ploeg uit Klein-Zundert.

Dosko - GLZ/Delfshaven 3-1 (1-0) 1-0 Brian Kruf, 1-1 GLZ/Delfshaven, 2-1 Kruf, 3-1 Souffiane El Ouazzani.

,,Het publiek was de grote winnaar van deze open wedstrijd. Op basis van de kansen is de zege dikverdiend, al hadden we het duel eerder mogen beslissen", vond Dosko-trainer Mart van Bree.

Spartaan’20 - Rood-Wit 1-3 (1-1) 1-0, 1-1 Sven van Zwam, 1-2 Edwin Jaspers, 1-3 Boy van Steen.

Het was aan- of afhaken voor de bezoekers. De zege zorgde ervoor dat Rood-Wit de staartploegen achter zich liet. ,,Na de vroege 1-0 namen wij het initiatief over om uiteindelijk verdiend de 1-3 zege te pakken,” aldus Boy van Steen.

Moerse Boys - VOC 2-2 (0-0) 1-0 Daan van den Broek, 1-1 Yannick Koevermans (pen.), 1-2 Robbert Stout, 2-2 Daan van den Broek (pen.).

Na de rode kaart voor Bart van den Broek, (hij sloeg een schot van Robbert Stout uit het Zundertse doel) zag de thuisclub VOC uit de bijbehorende strafschop tegen de verhouding in op 1-1 komen. Met de 1-2 in de 82ste minuut leek het doek te vallen voor het team van Jurgen Arnouts, maar ook met tien man bleef Moerse Boys het gevaarlijkste team.

Een strafschop van Daan van den Broek bracht in de 87ste minuut alsnog een gelijkspel op het bord. Tot tevredenheid van Arnouts. ,,Uiteraard ben ik tevreden met het punt als je met tien man in de slotfase op achterstand komt. En bovendien dik verdiend, want tot de 1-1 waren wij gewoon de bovenliggende partij.”

Volledig scherm Daan van den Broek heeft de 1-0 gescoord. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheus

De eerste helft was inderdaad slordig van beide kanten. Nadat de openingsfase qua balbezit voor VOC was kwam de thuisclub steeds beter in de wedstrijd. De grootste kans was op slag van rust voor Daan van den Broek, die na een door Pim Goossens doorgekopte ingooi doelman Michiel Vis tot een katachtige reactie dwong.

Na de thee domineerde de thuisclub met de verdiende 1-0 tot gevolg. Een op maat geplaatste diepe bal van Joris Goossens werd door Daan van den Broek langs doelman Vis getikt. In de 70ste minuut viel uit het niets de gelijkmaker.