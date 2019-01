Moerse Boys boekt zwaarbevochten zege en blijft aan kop

‘Algehele afgelas­ting om verschil­len op ranglijst niet te groot te laten worden’

25 januari Een dag na de algehele afgelasting in het amateurvoetbal, begint er kritiek te komen op het besluit van de KNVB. Donderdag besloot de voetbalbond om alle duels in de regio's Zuid 1 en Zuid 2 er uit te gooien voor dit weekend. Alleen de wedstrijden in de hoofdklasse, tweede en derde divisie gaan vooralsnog door. Nu de sneeuw door stijgende temperaturen en regenval nagenoeg verdwenen is neemt de kritiek op het besluit van de KNVB toe.