Moerse Boys aan kop, Zundert klopt SCO

Zondag 2EMoerse Boys is de nieuwe koploper in zondag 2E na de Zundertse overwinning op VOAB. De Moer ging Sarto, dat haar wedstrijd tegen Cluzona zag worden afgelast , voorbij in de stand. Madese Boys haalde fors uit bij Kruisland (1-5) en Zundert boekte de eerste zege na de winterstop. Tegen SCO werd het 1-0.

VOAB-Moerse Boys 1-2 (0-0) 1-0 Casper van Beers, 1-1 Leroy Daems, 1-2 Pim Goossens.

Ver in blessuretijd maakte Pim Goossens de winnende treffer, waarna de ontlading groot was bij de ploeg uit Klein-Zundert. Moerse Boys-trainer Jurgen Arnouts: ,,VOAB is misschien wel voetballend de beste tegenstander. Dat je dan na een achterstand drie minuten in blessuretijd de winnende maakt. Tja, dat zijn heerlijke overwinningen."

Kruisland-Madese Boys 1-5 (1-3) 0-1 Hovsep Manukjan, 1-1 Tom Schipper, 1-2 Maikel Walravens, 1-3Dennis Marijnissen, 1-4 Manukjan, 1-5 Rick de Bruijn.

,,De eerste helft was heel goed van onze kant," vond Mark Klippel, trainer van Madese Boys. ,,In de tweede helft moesten we ver terug, maar hebben we het in de counter perfect afgemaakt."

Kruisland-trainer Natalino Storelli baalde flink van de nederlaag; ,,Te naïef, dezelfde fouten als in het begin van de competitie. Bovendien wordt aanvallend voetbal blijkbaar nog steeds niet altijd beloond, we kregen legio kansen en hadden wellicht een strafschop moeten krijgen. De tegenstander maakte gewoon goed gebruik van onze fouten en toonde zich uiterst effectief."