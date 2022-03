Moerland keert terug bij Halsteren, maar niet als back: ‘Wil me als aanvaller in de hoofdklasse bewijzen’

Zijn huidige ploeggenoten heeft hij al ingelicht. ,,Zij hadden het wel verwacht, ik ben altijd eerlijk geweest dat ik open stond voor een vertrek.” Vorig jaar verliet hij Halsteren om een stapje terug te doen, nu keert Moerland er met liefde en plezier terug.

,,Ik heb vorig jaar een stapje terug gedaan omdat Robert Braber, een goede vriend van mij, me het vertrouwen wilde geven als aanvaller.” De van origine linksback wilde het eens voorin proberen, toenmalig RBC-trainer Braber (inmiddels vertrokken) gaf hem die kans. ,,Ik speelde in de zaal, dus wist wat ik in huis had qua acties en techniek, dus dacht bij mezelf: waarom ga ik dat niet op het veld proberen? Als ik erachter kom dat het me niet ligt, kan ik altijd nog terug achterin gaan spelen. Maar het gaat hartstikke goed.”

De dribbelaar komt prima uit de verf als buitenspeler bij kampioenskandidaat RBC. ,,Ik vind het heel leuk. Ik haal er meer voldoening uit. Je hebt het gevoel dat je het verschil kunt maken, dat is lekker als voetballer. Bij de jeugd van MOC’17 speelde ik voor het laatst voorin, maar het bevalt me goed. En mijn cijfers zijn ook goed: zeven goals en acht assists, daar draait het uiteindelijk om”, is hij tevreden. Om vervolgens ambitieus toe te voegen: ,,Maar ik ben nog steeds aan het leren.”

Braber

Het plotselinge vertrek van zijn vriend Braber als trainer bij RBC speelde een rol bij de keuze van Moerland om te de Roosendaalse club te verlaten. ,,Dat heeft het balletje sneller aan het rollen gebracht. Maar ook als Robert nu nog trainer was, had ik deze keuze gemaakt, hoor. Ik wil me graag als aanvaller in de hoofdklasse bewijzen.”

De aanvaller is ervan overtuigd dat hij het ook op hoofdklasse-niveau kan laten zien. ,,Ik denk wel dat ik dat in me heb. Ik zet bewust de stap naar Halsteren om ook daar belangrijk te kunnen zijn. Ik ben blij om terug te gaan naar een vertrouwde omgeving, waar ik weer met mijn vrienden ga spelen.”

Moerland is de derde inkomende transfer voor volgend seizoen die Halsteren bekendmaakt. Eerder werd de terugkeer van Ellas Meijer (goede vriend van Moerland, nu spelend voor KFC Sint-Lenaarts) aangekondigd en de komst van een nieuwe doelman: Bryan Krijnen.

