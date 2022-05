Moeizame overwinning De Schutters op Advendo, Rijen verliest inhaalwedstrijd met dubbele cijfers

Zaterdag 4D

Rijen - Berkdijk 0-10 (0-6)

Het zaterdagteam van Rijen heeft een heel zwaar jaar. De ploeg werd in het leven geroepen om een talentvolle jeugdlichting aan het seniorenvoetbal te laten wennen en een alternatief te bieden aan de spelers die niet direct bij de zondagselectie aan konden sluiten. Maar het team moet wekelijks zoeken naar spelers om een volwaardig team op de been te kunnen brengen en dat is zelden gelukt. Dinsdagavond stond er weer een veldspeler op doel.

,,Maar aan hem lag het natuurlijk niet. We staan binnen het kwartier met 0-3 achter. Dan stort het in en gaan de koppies hangen”, herhaalde Hans van den Nieuwenhuizen de woorden maar weer eens die hij al zo vaak na een wedstrijd uitsprak. ,,Het is een hopeloze missie. Ik kan de jongens niets verwijten, ze zijn hard blijven werken, maar we maken te veel fouten.”

Zondag vijfde klasse A

Advendo - De Schutters 1-2 (1-0) - 1-0 Tyron Zschüsschen, 1-1 Sem Nejal, 1-2 Hesan Vethanayagam.

,,Een gelijkspel had er zeker in gezeten, maar ondanks dat we nog met vier spitsen gingen spelen wilde de bal er maar niet in. De gelukkigste heeft gewonnen”, zei Advendo-trainer Omid Chaab. ,, De eerste helft was erg tam van onze kant. In de rust heb ik meteen mijn drie wisselspelers ingezet en dit pakte goed uit. Toch was het door de druk van Advendo de laatste vijf minuten nog billenknijpen”, gaf De Schutters-trainer Johan Sulkers aan.