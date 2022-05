MOC’17 schudt VVC’68 van zich af

SPS - Smerdiek 3-1 (1-0). 1-0 Arjen de Heer, 2-0 Ramon Voshol, 2-1, 3-1 De Heer.

SPS-aanvoerder Ramon Voshol was tevreden met de winst: ,,Volgens mij waren zij in tegenstelling tot wij niet compleet, maar dat maakt geen verschil in een derby. Voor rust waren er vrij weinig mogelijkheden, slechts Arjen de Heer kwam tot scoren, maar daarna zat het venijn in de slotfase. Smerdiek kwam nog op gelijke hoogte maar na een welkome drinkpauze liepen we in de laatste tien minuten uit naar 3-1. Smerdiek-trainer Marc de Weerd had dit keer wel een strijdbare ploeg gezien: ,,En dus ben ik vandaag tevreden. Ik kan niemand iets verwijten, we speelden gewoon goed, maar zagen hen in de blessuretijd de winst pakken. Vandaag kan ik daar vrede mee hebben.”

Steenbergen - Welberg 7-0 (4-0). 1-0 Thijs Zantboer, 2-0 Nathan van Beers, 3-0 Tim den Houting, 4-0 en 5-0 Van Beers, 6-0 Marvin Braat, 7-0. Dennis Duivelaar.

,,Een eenvoudige zege, hier hadden we met ons tweede ook gewonnen,” vond Steenbergen-trainer Robin Borremans. ,,Welberg had geen schijn van kans.”

FC Bergen - Alliance 2-7 (0-2). 0-1 Aaron Dekkers (pen.), 0-2 Jurre Kluin, 0-3 Mete Kharaman, 1-3 Amin Ait, 2-3 Arda Oksuz, 2-4 Kluin, 2-5 Ruben Brugmans, 2-6 en 2-7 Jelle Bleij.

Alliance blijft vrolijk doorgaan met het inpassen van jeugd. Vandaag mocht de 15-jarige doelman Joeri van den Broek als doelman debuteren. ,,En toch speelden we ondanks al die jeugd gewoon erg goed,” vond trainer Marco Klijs. ,,Momenteel is het enthousiasme en de sfeer in het elftal zo goed dat we het gevoel hebben iedereen aan te kunnen. Hopelijk kunnen we volgende week tegen MOC’17 opnieuw gebruiken maken van de talenten om tegen een kampioenskandidaat te zien waar we staan.” FC Bergen-leider Patrick Nuijes zag zijn ploeg vlak voor rust twee tegendoelpunten krijgen: ,,Beide na discutabele beslissingen van de scheidsrechter. Gelukkig ging het onderling op het veld wel goed, want wat hij vandaag liet zien was dramatisch. Na rust kwamen we door twee goals binnen een minuut op 2-3, maar een minuut later was het ook al weer 2-4. Toen knakte er iets bij ons.”

Lepelstraatse Boys - Vrederust 1-4 (0-4). 0-1 Chiel Knoet, 0-2 Yannick Broeren, 0-3 en 0-4 Knoet, 1-4 Janno Suijkerbuijk.

De bezoekers deden met het oog op de strijd om de vierde plaats wat het moest. Al voor rust liep Vrederust uit naar 0-4, de thuisclub kwam in de slotfase met een eretreffer.

Internos - DVO’60 4-0 (2-0). 1-0 en 2-0 Sven van Zwam, 3-0 Devin Tholel, 4-0 Van Zwam.

,,Een gezapige wedstrijd, waarin we DVO’60 geen schijn van kans hebben gegeven,” aldus Internos-trainer Paul van Dijk die al vooruit keek: ,,De twee komende duels, tegen Vrederust en vooral MOC’17, worden absolute finales.”

MOC’17 - VVC’68 6-0 (4-0). 1-0 Joshua Becht, 2-0 en 3-0 Wassim Chetbi, 4-0 Milad Najib, 5-0 Furkan Demir, 6-0 Hein Loman.

,,Na het gelijkspel in het eerste duel hebben we echt naar dit duel toegeleefd,” aldus MOC-trainer Ger Musters. ,,We startten scherp, scoorden al voor rust vier keer en gaven eigenlijk niets weg. Heel tevreden dus, hopelijk hebben we net op tijd de vorm weer te pakken.” VVC-trainer Marco Ernest kon daar weinig tegenin brengen: ,,Al na een kwartier was het 3-0. We gingen daarna één op één spelen maar na de ruststand hebben we eigenlijk gewoon gespeeld om de schade zoveel mogelijk te beperken. Rest ons nog twee duels om zes punten en alsnog de vierde plaats te pakken.”

Stavenisse - FC De Westhoek 1-6.