MOC’17 schiet uit de startblokken, Ubbink helpt Alliance met fraaie mijlpaal aan zege

zaterdag 4b+4cMOC’17 is in de vierde klasse C van het zaterdagvoetbal voortvarend gestart door DVO’60 met 8-0 te verslaan. Even verderop eindigde de Bergse derby tussen Dosko en FC Bergen in 2-1. Maikel Ubbink schoot met zijn 100ste doelpunt Alliance naar winst.

Steenbergen - VVC’68 2-1 (2-0) - 1-0 Mike de Hoog, 2-0 Thijs Zantboer, 2-1 Remy van Gaans.

VVC-trainer Marco Ernest vond dat zijn team een punt verdiende; ,,We kwamen door een onoplettendheid en een slechte terugspeelbal voor rust met 2-0 achter. Na rust waren we een stuk scherper, maar verder dan 2-1 kwamen we niet.”

DHV - Alliance 1-2 (1-1) - 0-1 Ivo Vergouwen, 1-1 Mario Nuijten, 1-2 Maikel Ubbink (pen.).

DHV-trainer Erik van der Giesen zag een gelijkopgaand duel: ,,Een gelijkspel was terecht geweest in mijn ogen.” Aan Alliance-kant was Marco Klijs in zijn nopjes: ,,We scoorden al na vier minuten maar lieten DHV daarna in leven. Kort voor rust maakten zij zelfs de 1-1, nadat Maikel Ubbink voor ons een strafschop miste. Het laatste half uur was weer voor ons, Ubbink maakte met de tweede strafschop de winnende en zijn 100ste treffer in het amateurvoetbal.”

Dosko - FC Bergen 2-1 (1-0) - 1-0 en 2-0 Volkan Unuvar, 2-1 Vince van Gastel.

,,Wij waren de bovenliggende partij met de beste kansen, maar hun doelman was op dreef”, zag Dosko-coach Ahmet Arslan. Aan bezoekende kant overheerste de teleurstelling. ,,We hoopten vooraf op meer. Voor rust was er niets aan de hand, maar na de 2-0 zakten wij weg. De 2-1 zorgde voor een opleving maar de resterende tijd was te kort”, aldus Bergen-leider Patrick Nuijes.

Internos - Vrederust 2-1 (1-1) - 0-1 Dani Gladines (pen.) , 1-1 Danny Poppelaars (pen.), 2-1 Marco Mahammadi.

,,Geen grootse wedstrijd van onze kant, hoewel we na rust wat sterker waren en daardoor de zwaarbevochten zege pakten”, keek Internos-trainer Paul van Dijk terug. Collega Wil Raats kon zich vinden in die woorden; ,,We kwamen al snel op 0-1, kregen een ongelukkige strafschop tegen en een tweede gele kaart voor mijn centrale verdediger met nog een half uur. Met veel inzet vochten we voor het punt, maar vlak voor affluiten maakte een in balbezit wat verder Internos de 1-2, toch ben ik tevreden met de getoonde inzet.”

Lepelstraatse Boys - Welberg 2-3 (0-1) - 0-1 Jeremy Tewari, 1-1 Maikel Poot, 1-2 Eigen doelpunt, 1-3 Dennis Luijks, 2-3 Michael Maaskant.

De thuisclub debuteerde in de derby tegen Welberg in het zaterdagvoetbal. Bezoekend trainer Toon Magielse was dik tevreden; ,,Een mooie overwinning tegen een ploeg waar ik vijftien jaar trainer ben geweest.” Enig minpuntje was het afmaken van de kansen volgens Magielse: ,,We hebben na rust zeker 4 of 5 kansen gehad. De 1-3 was overigens schitterend, met een lob vanop de middellijn.”

MOC’17 - DVO’60 8-0 (2-0) - 1-0 Hein Loman, 2-0 Wassim Chetbi, 3-0 Milan Najib, 4-0 Chetbi, 5-0 Tom Sanen, 6-0 Loman, 7-0 Robin Hansler, 8-0 Najib.

,,In de eerste helft waren we nog wat slordig, maar al duidelijk de betere ploeg. Na de rust was het binnen een kwartier al 6-0. Een goede pot, met een goede uitslag in een eerste duel na lange tijd”, vond MOC-trainer Ger Musters.

VIERDE KLASSE B

Stavenisse - Waarde 0-3 (0-1) -

Stavenisse-trainer Sedat Dogan keek ondanks het verlies tevreden terug; ,,We waren niet compleet, maar hebben toch goed mee gedaan. Waarde had wel de betere kansen en won verdiend.”

SKNWK - Smerdiek 2-2 (1-2) - 1-0, 1-1 en 1-2 Sander van ‘t Hof, 2-2.

,,Met de uitslag kan ik gezien het spelbeeld leven, alleen gaven we de tegendoelpunten onnodig weg”, aldus Smerdiek-trainer Marc de Weerd. ,,We gaven in de rust aan om scherp te starten, maar binnen een minuut lag hij er al in,” verzuchtte De Weerd.

SPS - Kruiningen 2-5 (1-1) - 0-1 Steffan van Houte, 1-1 Arjen de Heer, 1-2 Van Houtte, 2-2 De Heer, 2-3 Sander Rijk, 2-4 en 2-5 Van Houtte.

,,Een geflatteerde uitslag”, vond Justin Quist van SPS. ,,Voor rust domineerden wij, maar vergaten te scoren. Na de 2-3 gooiden we alles op de aanval waarna Kruiningen profiteerde van de ruimte en verder uitliep.”