MOC’17 pakt eerste overwinning in derde klasse, Internos geeft overwinning uit handen

zaterdag 3B+3C+3EMOC’17 herstelde zich in 3B knap van het verlies bij Prinsenland en wees in eigen huis Kapelle met overtuigende 4-2 cijfers terug. Kogelvangers kwam niet in actie en Prinsenland wist op voorhand dat het vrij was. In 3C gaf Internos de overwinning uit handen. In 3E won Dongen eenvoudig van BLC.

Zaterdag derde klasse B

MOC’17-Kapelle 4-2 (2-1) 1-0 Hein Loman, 2-0 Coen Baltussen, 2-1 Koen van Os, 3-1 Hein Loman, 3-2 Jake Eversdijk, 4-2 Furkan Caliskan.

MOC-coach Remco van Haaren zag een sterk eerste halfuur van zijn team. Met veel energie werd het Zeeuwse doel opgezocht. Tom van Oers behield het overzicht bij een mooi uitgespeelde aanval en stelde Hein Loman in staat om de 1-0 binnen te schuiven. Niet veel later vond Tom Sanen met een steekbal de op tijd gestarte Coen Baltussen: 2-0. In het zicht van de rust werd het na een vrije trap vanaf de zijkant 2-1, met Koen van Os als schutter.

Even was het team van Van Haaren na die tegenvaller het juiste spoor kwijt. ,,Dat doelpunt kwam ook het niets. Zij hadden nog geen kans gecreëerd.’’ In de kleedkamer maakte Van Haaren nieuwe afspraken met zijn elftal. Kort na de hervatting volgde het resultaat, met Loman die zijn tweede treffer van de middag meepikte: 3-1. Na een uur spelen keerde Kapelle andermaal terug in de partij, na de aansluitingstreffer van Jake Eversdijk: 3-2. Van Haaren was absoluut niet te spreken over de manier waarop het doelpunt tot stand kwam. ,,Eerst vergeten we uit te stappen als de tegenstander door het centrum dribbelt en na de steekbal dekken we aan de verkeerde kant.’’

Positief

De coach zag ook iets positiefs na het Zeeuwse doelpunt. ,,We hielden dit keer ons koppie erbij.’’ In de slotfase gooide invaller Furkan Caliskan de partij in het slot: 4-2. De van Halsteren overgestapte Van Haaren wil nog niet teveel conclusies aan de winst van zijn nieuwe ploeg verbinden. Evenmin kan hij de kansen van Moc’17 in de derde klasse inschatten. ,,Iedereen zegt dat ik de derde klasse als mijn broekzak ken. Maar er zijn veel nieuwe teams bijgekomen en bijvoorbeeld De Jonge Spartaan is nog niet eens in actie gekomen. Ook voor mij is het voorlopig gissen en raden.’’

Kogelvangers - De Jonge Spartaan: afgelast

Prinsenland vrij.

Zaterdag derde klasse C

Internos kwam op bezoek bij SSS met 0-3 voor, maar gaf de voorsprong in de tweede helft volledig uit handen. SSS kwam terug tot 3-3. Aan beide kanten was vervolgens nog kans op de winnende treffer, maar die bleef uit.

SSS - Internos 3-3 (0-3). 0-1 Morris Meesters, 0-2 Danny Poppelaars, 0-3 Sven van Zwam, 1-3 Nick Rorijs, 2-3 en 3-3 Mark de Bie.

Internos ging op bezoek bij SSS. De ploeg uit Klaaswaal is vorig jaar op de derde plaats geëindigd in de derde klasse. Na de openingswedstrijd tegen IFC nam Internos het dus opnieuw op tegen een ploeg waarvan verwacht wordt dat ze bovenin de competitie meedraaien.

Internos begon goed aan de wedstrijd en kwam al na één minuut spelen op voorsprong. Morris Meesters schoot binnen. In de vijfde minuut verdubbelde Danny Poppelaars de score en na een half uur spelen zette Sven van Zwam de 0-3 op het scorebord. Internos schoot dus uit te startblokken en kende een erg goed eerste half uur. ,,En we hadden nog kansen om de vierde en vijfde goal te maken”, vertelde Internos-trainer Paul van Dijk na afloop.

In plaats daarvan kende de tweede helft een totaal ander verloop. ,,Zij gaan met vier aanvallers spelen en wij speelden heel erg slecht, daardoor helpen we ze terug in de wedstrijd. SSS had extra lengte in de ploeg gebracht en koppend zijn wij niet zo sterk, dus daar hadden we het moeilijk mee”, analyseerde Van Dijk.

Bovendien wist Internos in balbezit ook niet meer het niveau van de eerste helft te halen. ,,We waren heel slordig aan de bal. Omdat het middenveld de bal steeds snel kwijt was stonden we onder druk”, baalde Van Dijk.

Dat resulteerde in de 1-3 halverwege de tweede helft. Ongeveer tien minuten voor tijd viel de 2-3 en een minuut of vijf voor tijd de 3-3.

,,Daarna krijgen we nog een kans om de 3-4 te maken, maar die misten we. Het ging op en neer, dus de tegenstander had er ook nog een kunnen maken”, zag Van Dijk. Dat gebeurde niet en daardoor moest Internos genoegen nemen met één punt. ,,SSS is een goede ploeg die het vorig jaar goed gedaan heeft en ik denk dat zij dit jaar ook wel hoog gaan eindigen”, bekende Van Dijk, maar dat deed niets af aan zijn teleurstelling. ,,Het is ongelooflijk dat je na zo’n eerste helft de overwinning nog weggeeft”, baalde Van Dijk.

De Fendert - ZBC’97 werd afgelast. Klundert was vrij.

Zaterdag derde klasse E

Dongen speelde een goede wedstrijd tegen BLC en won geheel verdiend: 4-1. Maarten Waltman stal de show bij Dongen. De promovendus is goed gestart aan de competitie en heeft vier punten na twee wedstrijden.

Dongen - BLC 4-1 (3-1). 1-0 Maarten Waltman, 2-0 Floris van Dongen, 2-1 BLC (pen.), 3-1 en 4-1 Waltman.

,,Het was een goede wedstrijd van ons team. Tactisch had ik het iets anders weggezet omdat we met wat personele problemen kampten”, vertelde Dongen-coach Luke van Overbeek na afloop. ,,We speelden iets verdedigender en dat ging heel goed.”

Dongen trad aan in een 5-3-2-formatie en wist BLC van het eigen doel af te houden. Maarten Waltman schoot Dongen na een kwart wedstrijd op voorsprong. Dongen verdubbelde de score na ruim een half uur door een doelpunt van Floris van Dongen. Even daarna deed BLC iets terug. ,,De bal komt bij een van ons op de arm dus een terechte penalty”, zag Van Overbeek. Nog voor rust herstelde Dongen de marge van twee doelpunten. Opnieuw een doelpunt van Waltman, die met drie doelpunten en een assist de gevierde man was. ,,Vooral het derde doelpunt was heel erg mooi. Een solo die hij beëindigde met een stiftje over de keeper”, sprak Van Overbeek vol lof.

Na rust liet de 27-jarige aanvaller nog een keer van zich horen en zette hij de 4-1 op het scorebord.

ONI was vrij.