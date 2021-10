MOC’17 ‘laat zich foppen’ door Vrederust

zaterdag 4c,,Volgende week wacht ons een eerste echte graadmeter,” waren vorige week de woorden van MOC-trainer Ger Musters na de tweede monsterzege in evenzoveel wedstrijden. Die test faalde, want MOC’17 kwam niet verder dan 3-3 tegen Vrederust.

Musters was daarom kort na afloop allerminst tevreden: ,,Geen beste partij van ons. Je weet dat zij op de counter spelen. We hebben daarom vooraf aangegeven altijd op de restverdediging te letten, en toch laten we ons twee keer foppen. Uiteindelijk hebben wij hen de gelegenheid gegeven hun geliefde spel te spelen door telkens op achterstand te komen. Na rust heeft het spel vervolgens meer stil gelegen dan dat we voetbalden. Duur puntverlies, wat je je niet te vaak kunt veroorloven,” mopperde Musters.

Collega Wil Raats was daarentegen wel in zijn nopjes met het punt: ,,Ik ben vandaag absoluut tevreden. We hebben geprobeerd ruimtes op het veld weg te nemen en MOC daarmee het spel lastig te maken, dat hebben we op enkele momenten na gewoon goed gedaan. Na rust vond ik het spel in balans, zonde dat we meteen na de 2-3 de gelijkmaker om de oren kregen. Maar goed, een punt tegen MOC na twee kleine nederlagen tegen in mijn ogen ook titelkandidaten ziet er op de ranglijst misschien matig uit, maar laat ons maar gewoon de ‘dark horse’ van deze competitie worden.”

Het was de thuisclub die de bal mocht hebben van Vrederust, dat loerde op de counter. De eerste vlijmscherpe tegenaanval was meteen raak. Yannick Broeren werd op links weggestuurd maar werd binnen de zestien aangetikt. De strafschop van Dani Gladdines leek een prooi voor doelman Bram Stolp, maar via de paal viel de bal alsnog binnen. Na een eerste vrije trap op de lat van Joshua Becht was het na een half uur wel raak voor MOC. Rick van Loon kopte nog op de lat, Milad Najib kon vervolgens niet missen. Even later kostte matig verdedigen de thuisclub een nieuwe achterstand. Weer was het Broeren die op avontuur ging, om op het juiste moment Jordi van Dongen te lanceren, 1-2.

Op slag van rust bracht Tom Sanen de partijen weer op gelijke hoogte. Ook na rust mocht MOC langdurig breien, maar was het opnieuw Vrederust dat verrassend scoorde. Een gekraakt schot van Siem van Keijzerswaard plofte achter Stolp, maar een minuut later was het alweer 3-3 door opnieuw Sanen. Ondanks enkele riante mogelijkheden aan beide zijden bleef het daarbij.