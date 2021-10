MOC’17 haalt de dubbele cijfers en verpulvert Welberg, Vrederust beleeft lastige competitiestart

zaterdag 4b+4cIn de vierde klasse C van het zaterdagvoetbal hield een door blessures uitgehold Vrederust lang stand tegen Steenbergen. Uiteindelijk wonnen de gasten net, 1-2. MOC’17 was evenals vorige week op schot, dit keer verpulverde het Welberg met 0-13.

VIERDE KLASSE B

Smerdiek – Colijnsplaatse Boys 2-3

WIK’57 – SPS 0-3 (0-0) – 0-1 Andries de Jong, 0-2 Ramon Voshol, 0-3 René de Groen.

,,Een gezien het spelbeeld verdiende zege”, vond SPS-trainer Peter van Poortvliet. ,,Na rust kwamen we meteen op 0-1 en vergaten daarna door te drukken. Na de 0-2 was het duel gespeeld”

Kruiningen – Stavenisse 4-1 (2-0) – 1-0 Thomas Paauwe, 2-0 Stef Dane, 3-0 Lars Steendijk, 4-0 Sander Rijk, 4-1 Arwin de Ruiter.

Ondanks het verlies keek Stavenisse-trainer Sedat Dogan tevreden terug: ,,Ik heb vandaag een Stavenisse gezien dat de taken naar behoren uitvoerde en waarin ik voetballend vooruitgang zag. Dat belooft voor de komende weken.”

VIERDE KLASSE C

DVO’60 – Lepelstraatse Boys 2-0 (1-0) – 1-0 Eigen doelpunt, 2-0 Sam Boeren.

,,We waren continue de bovenliggende partij”, vond DVO-trainer Edwin Nieuwlaat. ,,Eigenlijk hebben we niets weggegeven en vergaten we onszelf eerder te belonen. Drie lekkere punten na de dikke nederlaag van vorige week.” Collega Jako Kouwen van de bezoekers vond dat er meer in had gezeten: ,,De 1-0 was tegen de verhouding in vond ik, meteen na rust waren er twee dubieuze strafschopmomenten, daar hadden we het geluk niet mee. Daarna brak het missen van drie langdurig geblesseerden ons op.”

Welberg – MOC’17 0-13 (0-8) – 0-1 Joshua Becht, 0-2 Milab Najib, 0-3 Rick van Loon, 0-4, 0-5 en 0-6 Hein Loman, 0-7 Becht, 0-8 Eigen doelpunt, 0-9 Becht, 0-10 Loman, 0-11 Furkan Caliskan, 0-12 Ruben Doggen, 0-13 Caliskan.

,,Tja, de ruststand zegt genoeg”, aldus bezoekend trainer Ger Musters. ,,Een eenvoudige walk-over, evenals vorige week. Volgende week treffen we met Vrederust de eerste serieuze graadmeter.”

VVC’68 – Dosko 8-1 (4-1) – 1-0, 2-0 en 3-0 Perry Potappel, 3-1 Abdullah Arslan, 4-1 Noël van Kaam, 5-1 Peter Geense, 6-1 en 7-1 Rick Willigers, 8-1 Jaro van Elzakker.

,,Een eenvoudige overwinning. Eigenlijk kun je in het in zo’n wedstrijd alleen maar slecht doen. Het belangrijkste is om er zonder kaarten of blessures doorheen te komen, dat is gelukt”, aldus VVC-trainer Marco Ernest. Ahmet Arslan van de bezoekers gaf toe dat zijn team weinig in te brengen had: ,,We misten teveel spelers, het duel was al snel gespeeld.”

Vrederust – Steenbergen 1-2 (1-0) – 1-0 Dani Gladdines, 1-1 Jordy Dam, 1-2 Thijs Zantboer.

,,Een tevreden gevoel, ondanks het verlies”, keek trainer Wil Raats van de thuisclub terug. ,,Ik miste liefst acht man, dat is voor ons lastig op te vangen. Toch hebben we lang stand kunnen houden, maar uiteindelijk trok Steenbergen verdiend aan het langste eind. Volgende week wacht MOC, meteen de derde titelkandidaat waar we het tegen op mogen nemen”, refereerde Raats aan de lastige competitiestart.

FC Bergen – DHV 2-3 (0-0) – 0-1 Edgar van der Giesen, 0-2 Marciano Klok, 1-2 en 2-2 (pen.), 2-3 Van der Giesen (pen.).

,,We maakten het onszelf onnodig lastig, en hadden de klus eerder af moeten maken. Nu was het wachten op een strafschop in de laatste minuut voor we de verdiende zege naar ons toe trokken”, vond DHV-trainer Erik van der Giesen.