MOC’17 werkt aan doelsaldo tegen zwak DSE, scheids staakt topper in Gastel halverwege wegens wind

zondag 3ANa drie nederlagen tegen ploegen uit de top drie overrompelde MOC’17 in eigen huis DSE. Gastel en Terneuzen speelden door de harde wind maar 45 minuten, waarna de scheids het duel staakte. Zundert-trainer Jack Sweres vond het onverantwoord om op het onbespeelbare veld in Zundert te spelen, maar won er wel op van Steenbergen.

MOC’17 - DSE 7-3 (1-0). 1-0 Kevin van Andel, 2-0 Redwan Zerhouni, 3-0 Hein Loman, 3-1 Pieter Foesenek, 3-2 Thomas Laming, 4-2 Tom van Riessen, 4-3 Cas Nooren, 5-3 Furkan Demir, 6-3 Sander Remery, 7-3 Demir.

MOC’17 trok voor het eerst sinds 24 november aan het langste eind. ,,Steeds zei ik dat we niet verkeerd voetbalden, maar dat levert ons geen punten op”, vertelde MOC’17-trainer Ger Musters na afloop. ,,We wisten dat het tegen DSE moest gebeuren, die wil om te winnen zag ik bij mijn spelers.”

DSE-trainer Willem Lambregts was niet te spreken over de wanvertoning van DSE. ,,Sommige spelers moeten eens goed gaan nadenken wat er gevraagd wordt op dit niveau en in een eerste elftal. MOC’17 was scherper in de duels, wij waren dramatisch.”

Zundert - Steenbergen 3-1 (2-0). 1-0 Rob Gommers, 2-0 Tim Englebert, 2-1 Enzo den Haak (pen.), 3-1 Tim Goethals.

Vier thuiswedstrijden werden door regenval dit seizoen al afgelast. ,,Ook nu was het veld onbespeelbaar. Een reclamebord was al het veld opgewaaid, onder deze omstandigheden was het een loterij en vooral zien wie het beste ermee om kon gaan”, vertelde Zundert-trainer Jack Sweres.

Dat werd uiteindelijk Zundert. ,,Ik was ontzettend trots op de groep. Het mocht geen excuus zijn, maar we misten vijf basisspelers door blessures en schorsingen. De vervangers deden het meer dan uitstekend, we waren een maatje te groot voor Steenbergen.”

Zundert ging voor rust stukken beter met de kansen om, vond Steenbergen-trainer Robin Borremans. ,,Twee ietwat onnodige tegengoals zorgde ervoor dat we na rust al alles of niets moesten spelen. De 2-1 kwam voor ons te laat. In de blessuretijd sloeg Zundert, dat overigens beter was, nogmaals toe.”

Gastel - Terneuzen 0-0, gestaakt in de rust.

Gastel-trainer Johan van Batenburg respecteerde de keuze van de scheids om in de rust te staken wegens de stevige wind in Oud-Gastel. ,,Het was een vermakelijke helft. Een doelpunt van Harm Lambregts afgekeurd omdat spits Sjoerd van den Eijnden in de baan van het schot stond. Ook Terneuzen was twee keer gevaarlijk dichtbij. Een schot vanaf de middellijn van Lambregts spatte vervolgens uiteen op de lat. Bart Aarssen kopte helaas daarna in de handen van de keeper”, aldus Van Batenburg.

VVR - Victoria’03 afgelast.

Philippine - Schijf afgelast.

Steen - RBC afgelast.