MOC'17 in extremis langs SC Kruisland, Moerse Boys klopt Madese Boys

Madese Boys - Moerse Boys 1-2 (0-1) 0-1 Ruud van Stokkem, 0-2 Mitchel van Overveld, 1-2 Bjorn de Bruijn.

Het venijn zat hem in de staart bij Madese Boys - Moerse Boys. Met invaller Mitchel van Overveld die het duel in de subtop van zondag 2E zeven minuten voor tijd leek te beslissen en Bjorn de Bruijn die in blessuretijd nog even wat hoop terugbracht in de bange Madese harten. Het doelpunt van Van Overveld bleek van die twee uiteindelijk het belangrijkst.

Het was wachten op de twee doelpunten in de slotfase, al veranderden die niets aan de uitkomst van het duel. Moerse Boys meldt zich dankzij de zege nadrukkelijk in de top van de ranglijst. ,,De prijzen worden pas in mei verdeeld natuurlijk", wist ook Jurgen Arnouts. ,,Maar om überhaupt in aanmerking te komen voor de prijzen, kunnen dit heel belangrijke punten zijn."

Cluzona - VOAB 1-1 (0-1) 0-1 Casper van Beers, 1-1 Ruben Maas.

,,We hadden het moeilijk en konden pas in de laatste fase voor rust beter in de wedstrijd komen. Na wat omzettingen domineerden wij na rust en kwamen terecht op 1-1", aldus Cluzona-coach John Taks.

Volledig scherm Een hoop drama en valpartijen op het mollenveld van SCO. Menno Barremans (Beek Vooruit) is gevallen na een botsing met SCO-speler Jorn Jongeling die aan zijn been voelt. © EDWIN WIEKENS

SCO-Beek Vooruit 2-0 (0-0) 1-0 en 2-0 Floriaan van Wijnen.

Al snel werd duidelijk dat Beek Vooruit een moeilijk middagje tegemoet kon zien in Oosterhout. De Bekenaren hadden zichtbaar moeite met een stug SCO, dat geenszins van plan was in het mes van de bezoekers te lopen. SCO-trainer Dion Schuurmans: "Over de eerste helft ben ik helemaal niet tevreden. Het plannetje werkte, maar de uitvoering ervan was niet goed genoeg. Te vaak maakten we op beslissende momenten de verkeerde keuzes."

Uno Animo - Unitas'30 4-2 (0-1) 0-1 Roman Witting, 1-1 en 2-1 Rick van Loon, 2-2 Justin Kwee, 3-2 en 4-2 Sil de Veer.

Door blessures en ziektes trok Unitas'30 gehavend met een erg jong team naar Uno Animo. Voor rust waren de bezoekers sterker, met een terechte 0-1 halverwege tot gevolg. Na rust was het wachten op de 0-2, maar het was de thuisclub die de score naar 2-1 tilde. Uiteindelijk trok Uno Animo in de laatste vijf minuten de zege naar zich toe, een fortuinlijke zege die de thuisclub uit de degradatiezone tilt.

Volledig scherm Dylan Janse van MOC'17 is verslagen door een afstandsschot van Freek Roovers. Huna en Ahmed Didi (links) vieren het feestje. © peter van trijen/pix4profs

MOC'17 - Kruisland 3-2 (0-1) 0-1 Freek Roovers, 1-1 Souffiane El Ouazzani, 1-2 Aimen Hadjaissa, 2-2 Robin Hansler, 3-2 Giovanni Moerland.

Woedend was Kruisland-trainer Natalino Storelli kort na afloop van de verloren wedstrijd bij zijn ex-club MOC'17, 3-2. ,,We verliezen hier gewoon van onszelf." Daarin had Storelli geen ongelijk. De oranjehemden mochten de bal hebben van MOC'17, bepaalden daardoor het ritme van de wedstrijd, creëerden enkele kansen maar verloren opnieuw schlemielig.

In totaal vielen er vier rode kaarten in Bergen op Zoom. Al na een half uur mocht MOC'17-spits Rick Willigers inrukken voor het haken van een tegenstander. Nauwelijks zeven minuten later moest ook Tom Schipper van Kruisland naar de kant. Ook MOC'17-coach Theo Ducaneaux en Kruisland-speler Mohammed Aznag.

Ducaneaux was in zijn nopjes. ,,Zwaar bevochten en met een dosis geluk. Niet meer verwacht en misschien ook niet verdiend. Maar zo hebben we er ook al een paar verloren. Geknokt voor wat we waard waren. Ondanks het weinige voetbal toch de complimenten aan mijn team."

Rijen-Zeelandia Middelburg 2-2 (1-2) 0-1 Joost de Kubber, 1-1 Freek Trommelen, 1-2 Thomas de Rijke, 2-2 Luc Heestermans.

Rijen-trainer Max Raeven was niet onverdeeld tevreden over de puntendeling, maar moest toegeven dat de tegenstander uit Zeeland een betere eerste helft speelde. "We hadden het moeilijk", zei Rijen-trainer Max Raeven. ,,Zij wonnen heel veel duels en waren met een paar slimme voetballers voorin gevaarlijk. Na rust was dat omgedraaid."