MOC'17 heeft geen schijn van kans tegen Cluzona, Madese Boys en Rijen delen de punten

Cluzona - MOC'17 2-0 (2-0). 32. Marcel van der Sloot 1-0, 37. Quincy Schouten 2-0.

Ruim een maand voorbereiding ging vooraf aan de eerste competitiewedstrijd voor Cluzona en MOC'17. Een maand de tijd om goede afspraken te maken, te zorgen dat iedereen fysiek in orde is en te verzekeren dat er onderling een prettige sfeer heerst. Toch leek er bij MOC'17 niets van dat alles voorbereid. De Bergenaren werden in hun eerste competitieduel volledig van de mat gespeeld door Cluzona. ,,Zelf zijn we er ook behoorlijk van geschrokken", moest Theo Ducaneaux, de nieuwe trainer van MOC'17, toegeven. ,,Met iets meer scherpte hadden we er nog veel meer kunnen maken", besloot Cluzona-coach John Taks. ,,Maar dit is natuurlijk een heel fijn begin."

Zeelandia Middelburg-Beek Vooruit 1-3 (0-2) 0-1 Loek Schalk, 0-2 Joost Schalk, 1-2 Colin van de Berg, 1-3 Joost Schalk. Rode kaart (2x geel): Jorn Sweres (Beek Vooruit)

"Toch een verrassing," zei Beek Vooruit-trainer Arno Gabriels. "Zeelandia mikt op de top drie. Nou, dan hebben wij hier een geweldige teamprestatie weggezet." De Schalkjes stonden weer op scherp en scoorden beiden.

Uno Animo-SCO 0-2 (0-0) 0-1 Floriaan van Wijnen, 0-2 Tarik Zaryouh (pen.)

"Zij waren de bovenliggende partij," was SCO-trainer Dion Schuurmans eerlijk. "Maar wij stonden verdedigend goed en waren met name in de tegenstoot dreigend."

Moerse Boys-Unitas '30 3-0 (2-0) 1-0 Pim Goossens, 2-0 Marvin de Beer, 3-0 Goossens.

"Een lekkere start," aldus Jurgen Arnouts, trainer van 'De Moer'. "Zonder dat het heel goed was, waren we veruit de betere ploeg. We zijn klaar voor de derby van komend weekend." Op zaterdagavond wordt het dorpstreffen Zundert-Moerse Boys gespeeld. Zijn collega van Unitas '30, Kees de Rooij, had daar weinig tegenin te brengen. "We hebben terecht en kansloos verloren," zei hij.

VOAB-Zundert 1-1 (0-0) 1-0 Maarten Immink, 1-1 Jesse Mouws.

Zundert-trainer Ger Musters kon leven met de puntendeling. "Ja, ik denk dat dit een juiste uitslag was. Een op en neer gaande strijd, die alle kant op had gekund, maar 1-1 doet recht aan de wedstrijd," zei hij.

Kruisland-Sarto 2-4 (1-2) 0-1 Tim Dominicus, 1-1 Marouane Hamdoune, 1-2 Dominicus, 2-2 Rik Schouw, 2-3 Tim van Bladel, 2-4 Ginuwine Abagi.

"Een belachelijke uitslag," vond Kruisland-trainer Natalino Storelli. "We hadden tachtig procent balbezit en hebben wel tien kansen gehad. Ook nog eens tweemaal de paal geraakt. Zij hebben vier mogelijkheden en die gaan er allemaal in."

Madese Boys - Rijen 1-1 (0-1) 13. Rutger van de Heuvel 0-1, 90. Koen van der Pluijm 1-1.

Madese Boys en Rijen hielden elkaar in evenwicht. Op Sportpark De Schietberg werd het uiteindelijk 1-1 na een 0-1 voorsprong voor de gasten bij rust. Het duel werd ontsierd door een ferme botsing tussen Madese Boys-aanvoerder Richard Ramstijn en Rijen-speler Glenn van Riel. Beiden moesten met ernstige verwondingen aan het hoofd naar het ziekenhuis.