MOC'17 geeft ruime voorsprong uit handen, Unitas'30 in zwaar weer

Beek Vooruit-MOC '17 3-3 (1-1). 1-0 Joost Schalk, 1-1 Dylan Jansen, 1-2 Hein Loman, 1-3 Rick Willigers, 2-3 en 3-3 Loek Schalk. Theo Ducaneaux van MOC '17 sprak van een 'mineurstemming'. ,,Beek Vooruit had het betere van het spel, wij de beste kansen," zei hij. ,,De arbiter gaf een dubieuze strafschop tegen en liet lang doorspelen zodat Beek Vooruit nog langszij kwam."

Beek Vooruit-trainer Arno Gabriëls gaf credits aan MOC '17. ,,MOC '17 heeft prima naar de eigen mogelijkheden gevoetbald. Door bevliegingen van de Schalkjes sleepten we nog een punt uit dit duel."

Unitas '30-Rijen 1-2 (0-1) 0-1 Freek Trommelen, 1-1 Danny Lauwen, 1-2 Trommelen.

Rijen-aanvoerder Thom Avontuur: ,,De eerste helft was voor ons. Toen hadden we de 0-2 moeten maken. Na rust zetten zij ons onder druk en kwamen verdiend op de 1-1. Uiteindelijk zijn we naar de 1-2 overwinning gecounterd."