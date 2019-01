Mo Duzgun is baken van rust dat RFC nodig had: ‘Uiteindelijk zijn we allemaal RFC’

Het voordeel van beginnen met bouwen op de grond van een vulkaan is de hoge mate van vruchtbaarheid. Want de voedingsstoffen die in deze omgeving vrijkomen hebben een formidabel effect op de kwaliteit van de bodem. En dat is nou net wat RFC nodig had. Diverse stromingen binnen club, die voort is gekomen uit Veerse Boys en Good Luck, stonden lijnrecht tegenover elkaar. RFC moest sneller dan ooit een stabiele basis creëren. Duzgun, in het dagelijkse leven leerkracht, bleek daar de geschikte persoon voor. ,,Voetbal is een spelletje. Daarvan moet je mensen wel van blijven overtuigen. Door mijn pedagogische achtergrond heb ik geleerd sociaal vaardig te zijn. Dat helpt mensen verbinden.”