Minpunten voor Groen Wit na gestaakte duel en mogelijk nog uit de competitie: ‘Heeft behoorlijke impact’

amateurvoetbalHet eerste elftal van Groen Wit uit Breda krijgt twee winstpunten in mindering voor zijn aandeel in de ongeregeldheden bij de gestaakte competitiewedstrijd tegen Terneuzen . Daarnaast loopt de derdeklasser nog het risico om uit de competitie te worden genomen. Bij de Bredanaars is het nieuws ingeslagen als een bom.

Het team wordt nu voorwaardelijke uit de competitie genomen, laat de bond weten. De voorwaarde is dat de club voldoende medewerking dient te verlenen bij het aanleveren van de gegevens van de toeschouwer die de scheidsrechter heeft geduwd. ,,Bij onvoldoende medewerking kán de aanklager beslissen om bij de tuchtcommissie te vorderen tot omzetting van deze voorwaardelijke straf naar onvoorwaardelijk‘’, laat een woordvoerder van de KNVB weten.

De club krijgt ook een boete van 1050 euro, waarvan 550 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast heeft een speler van Groen Wit een schorsing van 6 maanden opgelegd gekregen en trainer Martijn van Galen een functie-ontzegging voor twee wedstrijden.

Het aandeel van vier andere spelers van Groen Wit en van de voetbalvereniging Terneuzen werden ook onderzocht door de aanklager. Deze zag voor deze partijen geen reden tot vervolging.

‘Behoorlijke impact’

Secretaris Ron van der Wiel zegt dat dit nieuws van de KNVB hard aankwam bij Groen Wit: ,,We zijn er stil van, het heeft een behoorlijke impact op de club.” Er zijn verschillende aantijgingen van tafel geveegd, daar zijn wij blij mee. Maar een persoon die wij niet kennen en in het publiek stond, heeft de scheidsrechter een duw gegeven. Dat blijft een moeilijk feit. Het wordt ons zwaar aangerekend.”

Van der Wiel begrijpt dat de voetbalbond erachter wil komen wie de belager van de arbiter was. ,,Stel dat dit iemand zou zijn die wij zouden kennen of zelfs lid van ons zou zijn, dan zou de KNVB dat meteen van ons horen. Maar voor ons is dit een onbekende. In alle tumult is die jongen verdwenen en niemand binnen de club heeft een idee wie dit is.”

Over de schorsing van een speler van zijn club: ,,Er is schijnbaar achteraf iets gebeurd, de scheidsrechter heeft het niet gezien. Maar een speler van ons wordt beschuldigd van spugen. Hij blijft ontkennen en wij staan achter hem. Meerdere van onze spelers zijn beschuldigd met dit feit, maar de rest is vrijgesproken.”

Volgende week komt een voor deze gelegenheid gevormd team van bestuursleden, stafleden en spelers weer bij elkaar om over volgende stappen na te denken. ,,We hebben in eerste instantie al twaalf bijlages geleverd aan rapporten en we gaan in beroep. We hebben alle medewerking verleend en blijven dat ook doen.” Van der Wiel betreurt de hele situatie die ontstond tijdens het duel met Terneuzen. ,,We waren zo goed bezig, en op deze manier ben je weer terug bij af. Dit is voor heel veel mensen binnen de vereniging een klap.”

Rode kaart

De competitiewedstrijd tussen Groen Wit en Terneuzen in de derde klasse A van het zondagvoetbal haalde zondag 27 september het einde niet. Met nog tien minuten op de klok werd het duel in Breda gestaakt, omdat de scheidsrechter werd belaagd. Het stond op dat moment 3-3.

Ongeveer een kwartier na rust sloeg de vlam voor het eerst in de pan na een rode kaart (2x geel) voor een speler van Groen Wit. De aanvoerders van beide ploegen spraken na een afkoelingsperiode met de scheidsrechter, waarna werd besloten om door te spelen.

Maar ook na de hervatting ging het mis. Tien minuten voor tijd, bij een 3-3-stand, werd er een overtreding in het strafschopgebied gemaakt op Jamie Rademakers van Terneuzen en legde de scheidsrechter de bal op de stip.

Marc Verwei miste de strafschop, maar de keeper kwam te vroeg van zijn lijn, oordeelde de scheidsrechter. De strafschop moest worden overgenomen. De arbiter werd belaagd, spelers van zowel Terneuzen als Groen Wit probeerden de scheidsrechter weg te houden. Een toeschouwer kwam het veld op en gaf de arbiter een duw, waarna hij op de grond belandde. De wedstrijd werd daarna niet meer hervat.