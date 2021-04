Minder amateurclubs in KNVB-beker, hoofdklassers aan de zijlijn

De bond moest een beslissing nemen omdat de KNVB-beker in dit seizoen is uitgespeeld zonder amateurclubs, die uit de competitie werden gehaald omdat ze niet konden trainen. Ook de toernooien om de districtsbekers - waar de deelnemers voor de KNVB-beker uitkomen - konden niet worden afgemaakt.

Mede daarom heeft de KNVB beslist dat er komend seizoen minder amateurverenigingen meedoen in de KNVB-beker, namelijk 56. Het gaat om de teams uit de tweede- en derde divisie. Plus vier ploegen van lager niveau die in dit seizoen uit het toernooi werden gehaald: Achilles Veen, Capelle, DTS Ede en Sliedrecht.