Mike de Nijs is niet bang voor Zeeuwse voetbalreuzen

Natuurlijk was het een tegenvaller. In het beslissende duel van de nacompetitie werd het zaterdagteam van Halsteren afgedroogd door ZSC'62. Weg was de droom van promotie. Mike de Nijs was er zelf niet bij. Maar na het bekend worden van het 6-0-verlies was het ook voor hem slikken. ,,Je hoopt met de nieuwe club toch in de derde klasse te beginnen." De Nijs (23) is niet blijven hangen in het negatieve gevoel. ,,Nu moeten we dit seizoen maar dat stapje omhoog zetten."

Zijn keuze voor Halsteren baarde opzien in de regio, hoewel hij als jong talent debuteerde in de hoofdmacht van die club. In het zondagelftal nog wel, aan de zijde van zijn nieuwe trainer Remco van Haaren. De Nijs verkaste naar Steenbergen en maakte daar in twee seizoenen naam als topscorer. Hij viel op bij hoofdklasser Dosko en werd beschouwd als de beoogde spits.

Volledig scherm Mike de Nijs in actie in het shirt van DOSKO. Het Bergse jaar heeft niet gebracht wat hij er van verwacht had. De Nijs kon de concurrentiestrijd met Sam van de Kreeke, Wesley van Zundert en Sven van Zwam nooit in zijn voordeel beslissen. ,,Op het laatst zat ik steeds op de bank en moest ik het doen met invalbeurten.'' De Nijs voerde een positief gesprek met MOC'17, om uiteindelijk toch de voorkeur te geven aan het ambitieuze Halsteren. In het voetbalwereldje in de streek wordt dan al gauw gesproken over de aantrekkelijkere financiële voorwaarden op De Beek. Volgens De Nijs gaven andere zaken de doorslag: de ambities van de club en het weerzien met oude vrienden. ,,Ik was een van de laatsten die er bij kwam. Ik wist dat er een mooie selectie was gevormd. Het is mooi om deel uit te maken van die ambitie.''

Hereniging

Gezien de kwaliteitsinjectie met zeven nieuwe spelers willen de zaterdagspelers van Halsteren hun zondagse broer achterna. Zo ver wil De Nijs niet vooruit kijken. ,,Maar op termijn een stabiele tweedeklasser worden, dat zou mooi zijn.'' Hij is vooral blij met de hereniging met Thom Luijks. Bij Steenbergen vormden ze een koningskoppel, met Luijks als aangever in de rug van De Nijs. ,,De helft van mijn goals werden door hem voorbereid.''

Volledig scherm Mike de Nijs als speler van Steenbergen. © Niels Krebbekx / het fotoburo De entree van De Nijs bij Halsteren mocht er zijn. In het eerste potje tijdens de Markiezencup schoot hij er tegen de beloften van MOC'17 meteen drie in. ,,Een leuk begin.'' In de competitie zal het straks anders zijn, met vooral stugge Zeeuwse tegenstanders. Het clichébeeld: uit de kluiten gewassen mandekkers die tegen balvaardige spitsen alle fysieke middelen in de strijd gooien. Voor een technisch vaardige ploeg als Halsteren is winnen tegen vierdeklassers geen vanzelfsprekende zaak. De Nijs: ,,We zullen het vooral moeten hebben van slimmigheidjes."

Zelf verwacht hij voordeel te halen uit zijn ervaringen in de hoofdklasse. ,,Het was natuurlijk geen verloren jaar. Ik heb als voetballer stappen gezet. Ik heb geleerd de bal dicht bij me te houden, ook bij een hogere handelingssnelheid.'' Van de Zeeuwse reuzen in de defensie is hij niet bang. ,,Ook in de hoofdklasse had ik te maken met grote gasten in de achterhoede. Het verschil was dat die ook nog goed konden voetballen ook." Toch zal het wennen zijn, beseft de Halsterse spits. ,,Ik heb vorig jaar vrijwel uitsluitend op kunstgras gespeeld, op een keer of drie na. Dat alleen al is een groot verschil."