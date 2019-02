Mijnhijmer versus Manengela: meedogenloos schot versus meesterlijke dribbel

Baronie - HalsterenDe topper in de hoofdklasse B tussen koploper Baronie en nummer twee Halsteren is ook een strijd tussen twee goaltjesdieven. De een heeft een onnavolgbare passeerbeweging in huis, de ander een loepzuivere trap: zondag staan de twee clubtopscorers tegenover elkaar in de strijd om de koppositie in de hoofdklasse B: Francis Kabwe Manengela (Halsteren) en Jorik Mijnhijmer (Baronie). Wij legden het tweetal zeven vragen voor.

Wie is de beste spits van jullie?

Manengela: ,,We zijn niet te vergelijken. Hij komt als echte spits veel meer voor de goal dan ik. Ik hou van scoren. Maar ik leef als vleugelspits ook van mijn assists. Natuurlijk ken ik hem. Ik hou alle topscorers in de gaten, ook bij andere clubs. Jorik gaat er lekker op los, dat is zeker."

Mijnhijmer: ,,Ik kies natuurlijk voor mijzelf. Wel een hele lastige vraag, maar ik ga hier natuurlijk niet zeggen dat een speler van de tegenstander beter is."

Welke spits is jouw voorbeeld?

Manengela: ,,Cristiano Ronaldo. Vroeger moest hij het meer van zijn acties dan van goals hebben, een beetje net als ik. Die maniertjes van hem horen er bij. Dat is acteren, het publiek vermaken. Ik vind het leuk om te zien."

Mijnhijmer: ,,Robin van Persie, maar dan wel in zijn echt goede tijd als speler van Arsenal en Manchester United. Vanwege zijn technische vaardigheden en zijn traptechniek. En net als ik is hij een echte linkspoot. Van Persie is een echt meevoetballende spits, die soms wegtrekt uit het centrum."

Waar gaat Baronie eindigen?

Manengela: ,,Ze doen het verrassend goed, veel beter dan vorig jaar. Ze hebben nu de spelers om bovenin mee te doen. Ik hoop in ieder geval dat ze onder Halsteren eindigen."

Mijnhijmer: ,,Voorafgaand aan het seizoen hebben we ons als doel gesteld in het linker rijtje te eindigen. Het is bij ons nog steeds zo dat wanneer we aan het eind veel hoger op de ranglijst staan, dat dat dan pure winst is. Zoals het nu gaat, is boven verwachting. Als we in de top 4 eindigen, hebben we een heel goed seizoen gehad."

Waar gaat Halsteren eindigen?

Manengela: ,,Als we spelen zoals voor de winterstop doen we mee voor promotie. Vanaf minuut één zijn we ook duidelijk geweest over onze ambities. We hebben de selectie om het waar te maken. Ik ga niet zeggen dat we kampioen worden. Dat is van zoveel dingen afhankelijk."

Mijnhijmer: ,,Halsteren heeft een mislukt seizoen wanneer ze niet in de top 3 eindigen en niet gaan meespelen voor promotie. Ja, zij waren bij aanvang van het seizoen één van de titelfavorieten."

Quote Jorik Mijnhijmer is de man van de tweede helft: zeven van zijn elf goals vielen na de pauze.



Als je één speler van de tegenpartij moet kiezen, wie zou je dan in je elftal kiezen?

Manengela: ,,Nizar Mekkaoui, zonder twijfel. Hij is een leuke speler om te zien. Van zo iemand kan ik genieten. Bij NAC heb ik nog een tijdje met hem gespeeld. Hij zou voor ons team toegevoegde waarde hebben."

Mijnhijmer: ,,Om eerlijk te zijn, echt niemand. We hebben een uitgebalanceerde selectie."

Waarom gaan jullie morgen winnen? En met welke cijfers?

Manengela: ,,Het wordt 1-3 voor ons. Wij gaan winnen omdat het moet. Vanwege de koppositie op de ranglijst en omdat we graag het beste team van West-Brabant willen zijn. Ik heb ook nog een persoonlijke reden. Ik hou niet van verliezen."

Mijnhijmer: ,,Wij gaan winnen omdat wij niet per se moeten. De druk ligt volledig bij Halsteren, waardoor wij vrijuit kunnen voetballen. Maar we willen ontzettend graag, vergis je niet. Baronie-Halsteren is een derby en bovendien hebben we wat recht te zetten."

Quote Francis Kabwe Manengela scoort vaak voor rust: zeven van zijn negen goals maakte hij in de eerste helft.

Wie van jullie gaat hoger eindigen in het Zilveren Schoen-klassement?

Manengela: ,,Ik denk Jorik. Ik leg de druk graag een beetje bij hem. Dan hou ik het lekker bescheiden voor mezelf. Maar hij is ook meer een uitgesproken spits dan ik."

Mijnhijmer: ,,Natuurlijk zeg ik dan weer: 'ik'. Ik heb nu elf goals, daar zullen er echt nog wel wat bijkomen. Hoeveel precies, daar doe ik geen uitspraken over. Dat brengt mijns inziens ongeluk."

Jorik Mijnhijmer Leeftijd: 29 jaar

Club: Baronie

Vorige clubs: JEKA, Dinteloord, Dongen, Achilles Veen, Baronie

Positie: spits

Voet: links

Aantal doelpunten: 11*

Waarvan strafschoppen: 2 * Mijnhijmer scoorde driemaal tegen Papendorp, maar die goals zijn ongeldig verklaard door het terugtrekken uit de competitie van die tegenstander.

Francis Kabwe Manengela Leeftijd: 23 jaar

Club: Halsteren

Vorige clubs: GOES, Kloetinge, NAC, JVOZ, Kwadendamme

Positie: linkerspits

Voet: rechts

Aantal doelpunten: 9

Waarvan strafschoppen: 0