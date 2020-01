Mijnhijmer gaat derde seizoen in met Baronie, Uithof nieuwe assistent

Jorik Mijnhijmer brengt met zijn 30 jaar aardig wat ervaring mee bij Baronie. Dat is trainer Van Poelje veel waard. ,,Hij heeft ervaring opgedaan bij Achilles Veen en Dongen en weet dus wat er in de hoofdklasse en op derde divisieniveau gevraagd wordt.” Ook zijn scorend vermogen is momenteel onmisbaar voor de club. ,,Hij heeft een neusje voor het doel, zo bewees hij afgelopen week maar weer met de winnende goal in het bekerduel tegen Kloetinge. Je kunt hem een hele wedstrijd niet zien, maar dan slaat hij opeens toe. Hij staat elk seizoen weer garant voor een mooie hoeveelheid doelpunten en beslissende acties.”

Mijnhijmer twijfelde zelf even, maar hakte de knoop door nadat Van Poelje ook had verlengd. ,,Ik had nog een andere optie, maar nadat Jurriaan bijtekende, was het voor mij wel duidelijk. Ik heb nog even gewacht, maar het voelt gewoon goed.” Aart Veldhof gaf eerder al te kennen ook volgend jaar bij Baronie te spelen, Mijnhijmer hoopt dat meer teamgenoten volgen. ,,Hopelijk geef ik hiermee een signaal af. Dit team is nog zo jong, het voelt voor mij als een soort project. We kunnen nu doorpakken en verder bouwen. Baronie is nog lang niet klaar.”

Daan Uithof

Daan Uithof is de nieuwe assistent-trainer van Baronie. De 34-jarige Bredanaar komt over van Dongen en gaat opnieuw samenwerken met Van Poelje.

De twee kennen elkaar al anderhalf decennium. Eerstgenoemde was destijds werkzaam als hoofd jeugdopleiding en later assistent bij RBC en gaf Uithof de kans om als jeugdtrainer aan de slag te gaan. Later werd laatstgenoemde nog assistent van Van Poelje bij Dinteloord.

Uithof stond op eigen benen als hoofdtrainer van SVSSS in Udenhout én keerde terug naar Dinteloord om Prinsenland te leiden. Dat hij nu weer aan de zijde van Poelje mag werken, doet hem goed. ,,We kennen elkaar door en door, zijn vrienden geworden.” Dat is echter niet de reden waarom de hoofdtrainer van Baronie hem heeft benaderd. ,,Daan kan goed met spelers omgaan, heeft een uitstekende kijk op voetbal en weet wat ik graag wil met een team. Daarnaast is hij pas 34 jaar, hij voelt de denkwijze van de spelers aan en staat middenin de groep.”

