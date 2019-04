METO vergeet punten mee te nemen uit Zeeland, ODIO klopt Oostburg in doelpuntrijk duel

zondag 4B RSV loopt periodeti­tel mis in Wernhout, DSE verzekert zich van nacompeti­tie tegen BSC

20:31 Door het puntenverlies van RSV in Wernhout pakte koploper DSE zondagmiddag de tweede periodetitel in zondag 4B. In eigen huis verloor het twee kostbare punten in de titelstrijd tegen BSC: 1-1. DSE-trainer Willem Lambregts maalde echter niet om de periodetitel, maar baalde eerder van de twee verloren punten.